Santos faz acordo com STJD e diminui punição para três jogos sem torcida na Série B

Estádio Vila Belmiro, em Santos Crédito: Jhony Inácio/Ag. Paulistão

Nesta segunda-feira, 8, o Santos comunicou que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) diminuiu a punição imposta ao Peixe pelos atos de vandalismo feitos pela torcida na derrota para o Fortaleza por 2 a 1, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, na Vila Belmiro, que resultou no rebaixamento da equipe. A pena foi reduzida de seis para três jogos com portões fechados na Série B. Porém, nos três jogos com os portões abertos, o Alvinegro Praiano terá que fechar o setor destinado às torcidas organizadas e exibir uma faixa com os seguintes dizeres: "Fechado por decisão do STJD".

O Santos também terá que cumprir medidas educativas contra a violência até o dia 30 de abril. Além disso, terá que pagar R$ 300 mil, referente à transação disciplinar homologada (acordo), e multa de R$ 100 mil em duas parcelas. O Peixe estreia na Série B do Campeonato Brasileiro no próximo dia 19, contra o Paysandu, na Vila Belmiro. A partida será a primeira com a punição imposta ao clube. Relembre o caso que causou a punição Perto do fim da partida entre Santos e Fortaleza, que resultou no rebaixamento do Peixe, bombas começaram a ser estouradas nos arredores da Vila Belmiro. A situação ficou ainda pior quando saiu o segundo gol do Leão. Explosivos foram arremessados para dentro do gramado. Cadeiras foram quebradas e arremessadas no campo, assim como chinelos, papel higiênico e até mesmo assentos sanitários.