Flamengo x Palmeiras é o confronto que mais decidiu títulos; veja ranking

Flamengo x Palmeiras é o confronto que mais decidiu títulos; veja rankingTimes fazem final da Libertadores neste sábado (29), às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru, e buscam o tetracampeonato do torneio
O clássico nacional entre Flamengo e Palmeiras se tornou o mais recorrente do país em decisões. No sábado (29), na final da Libertadores, será a quinta vez que se enfrentarão valendo uma taça, consolidando-se como o confronto mais importante do futebol brasileiro na história. O levantamento é do “Bolavip”.
O levantamento levou em conta todas as finais entre dois times brasileiros em competições nacionais e internacionais oficiais. Estaduais e interestaduais, entretanto, não foram contabilizados. No total, foram até hoje 77 duelos diferentes, em um total de 111 finais, já contando com a decisão de sábado. E nenhum confronto se repetiu tanto quanto Flamengo x Palmeiras.
Guinada começa em 2021
A primeira decisão entre Flamengo e Palmeiras ocorreu em 1999, com a disputa do título da Copa Mercosul. Depois disso, as equipes foram fazer umaa decisão somenten em 2020, quando jogaram a final da Supercopa do Brasil.
Naquele momento, os duelos mais recorrentes em finais eram Bahia x Santos, Cruzeiro x São Paulo e Cruzeiro x Palmeiras.
No entanto, Flamengo x Palmeiras tomou a dianteira, com cinco duelos. Entre a final da Mercosul de 1999 e a decisão da Libertadores de 2025. Além disso, a Supercopa do Brasil de 2021, a Libertadores de 2021 e a Supercopa do Brasil de 2023.
Flamengo e Palmeiras são os que já disputaram mais títulos contra brasileiros
Atualmente, sem contar com a decisão de sábado, o Flamengo tem 26 decisões contra times brasileiros em competições nacionais e internacionais, com 15 títulos. O Palmeiras, aliás, com 24 decisões e um aproveitamento ainda maior. O Alviverde, portanto, foi campeão em 17 ocasiões quando enfrentou outro time brasileiro na final.
O time que aparece imediatamente atrás da dupla é o São Paulo, com 19 finais contra brasileiros no currículo e dez títulos.
Com a final de sábado, o confronto se tornará a decisão envolvendo brasileiros mais recorrente da história da competição, além da final da Supercopa do Brasil também com dois confrontos.
Duelos brasileiros em decisões nacionais e internacionais:
1 – Flamengo x Palmeiras: 5 finais
2 – Athletico x Flamengo: 3 finais
3 – Atlético-MG x Flamengo: 3 finais
4 – Bahia x Santos: 3 finais
5 – Cruzeiro x Palmeiras: 3 finais
6 – Cruzeiro x São Paulo: 3 finais
7 – Flamengo x São Paulo: 3 finais
