Torcida cearense se mobiliza em bares para acompanhar final entre Flamengo e Palmeiras

Torcida Fla Fortal se reúne em bar de Fortaleza para acompanhar a final da Libertadores / Crédito: ARQUIVO PESSOAL

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão neste sábado, 29, às 18 horas, em Lima, no Peru, pela grande final da Copa Libertadores da América. Mesmo a milhares de quilômetros do palco da decisão, o embate atrairá muito a atenção dos torcedores que vivem em Fortaleza, que se mobilizaram para acompanhar o jogo em bares da capital cearense. Acesse o canal de notícias Esportes O POVO no WhatsApp Organizado pela Fla Fortal, embaixada de torcedores do Flamengo em Fortaleza, o evento voltado para os flamenguistas terá telão, bandas e rua fechada no Sr. Petisco Bar e Petiscaria. "Vamos criar um verdadeiro Maracanã Rubro-Negro em Fortaleza", afirma o presidente da Fla Fortal, Rosário Barata.

O lado alviverde também tem local de encontro marcado em Fortaleza para a final da Libertadores. Os palmeirenses vão se reunir no no JamRock, casa de show localizada na Praia de Iracema, em evento organizado pela Mancha Fortal, torcida organizada do Palmeiras com sede na capital cearense. O ingresso custará R$ 15. Leia mais Vitor Roque será julgado pelo STJD por postagem de cunho homofóbico Sobre o assunto Vitor Roque será julgado pelo STJD por postagem de cunho homofóbico "A expectativa, claro, é que nós consigamos o tetra até para ser o único time brasileiro com esse feito. Da nossa parte, vamos fazer uma grande festa, com a presença de todos os membros e palmeirenses que vão estar chegando por lá. As energias serão as mais positivas possíveis para que a gente saia com esse título", ressalta o representante da Mancha Fortal, Wellington Júnior.

Torcida Mancha Fortal se reúne em casa de show de Fortaleza para acompanhar a final da Libertadores Crédito: ARQUIVO PESSOAL Wellington de Andrade, um dos diretores da torcida organizada do Palmeiras em Fortaleza, ressaltou a ansiedade para o confronto deste sábado. "A gente fica meio tenso, ansioso, especialmente por se tratar de um jogo contra o Flamengo, que, nos últimos anos, tem se tornado um rival do clube", disse ele. Serviço

Final organizada pela torcida do Flamengo Local: Sr. Petisco Bar e Petiscaria (R. Barão de Aratanha, 1251 - Fátima, Fortaleza) Horário: a partir das 13 horas