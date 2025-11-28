Torcida cearense se mobiliza em bares para acompanhar final entre Flamengo e Palmeiras

Torcida cearense se mobiliza em bares para acompanhar final entre Flamengo e PalmeirasTorcedores de Flamengo e Palmeiras organizam eventos em Fortaleza para acompanhar a final da Libertadores
Flamengo e Palmeiras se enfrentarão neste sábado, 29, às 18 horas, em Lima, no Peru, pela grande final da Copa Libertadores da América. Mesmo a milhares de quilômetros do palco da decisão, o embate atrairá muito a atenção dos torcedores que vivem em Fortaleza, que se mobilizaram para acompanhar o jogo em bares da capital cearense.
Organizado pela Fla Fortal, embaixada de torcedores do Flamengo em Fortaleza, o evento voltado para os flamenguistas terá telão, bandas e rua fechada no Sr. Petisco Bar e Petiscaria. "Vamos criar um verdadeiro Maracanã Rubro-Negro em Fortaleza", afirma o presidente da Fla Fortal, Rosário Barata.
Heder Pinheiro, torcedor rubro-negro, conta que deixou Boa Vista, em Roraima, para morar na capital cearense e ficar mais perto do Flamengo, devido a passagens para o Rio de Janeiro mais acessíveis partindo de Fortaleza e o calendário de Série A do clube carioca na cidade para encarar Ceará e Fortaleza.
“Aqui eu sinto a energia da torcida todo dia, com o pouco tempo que cheguei, consegui fazer amigos por conta do Flamengo e no sábado não tem outra, quero ver o jogo rodeado de gente que vibra igual a mim”, afirmou o roraimense que estará no ponto de encontro da Fla Fortal na final da Libertadores.
Os ingressos para acompanhar a final no local custam R$ 60.
O lado alviverde também tem local de encontro marcado em Fortaleza para a final da Libertadores. Os palmeirenses vão se reunir no no JamRock, casa de show localizada na Praia de Iracema, em evento organizado pela Mancha Fortal, torcida organizada do Palmeiras com sede na capital cearense. O ingresso custará R$ 15.
"A expectativa, claro, é que nós consigamos o tetra até para ser o único time brasileiro com esse feito. Da nossa parte, vamos fazer uma grande festa, com a presença de todos os membros e palmeirenses que vão estar chegando por lá. As energias serão as mais positivas possíveis para que a gente saia com esse título", ressalta o representante da Mancha Fortal, Wellington Júnior.
Wellington de Andrade, um dos diretores da torcida organizada do Palmeiras em Fortaleza, ressaltou a ansiedade para o confronto deste sábado. "A gente fica meio tenso, ansioso, especialmente por se tratar de um jogo contra o Flamengo, que, nos últimos anos, tem se tornado um rival do clube", disse ele.
Serviço
Final organizada pela torcida do Flamengo
Local: Sr. Petisco Bar e Petiscaria (R. Barão de Aratanha, 1251 - Fátima, Fortaleza)
Horário: a partir das 13 horas
Ingressos: R$ 60
Mais informações: @embaixadaflafortal no Instagram
Final organizada pela torcida do Palmeiras
Local: JamRock (R. dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema, Fortaleza)
Horário: a partir das 15 horas
Ingressos: R$ 15
Mais informações: @manchafortal
