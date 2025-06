Abel admite erro de estratégia contra Inter Miami: "Não fui capaz de ajudar os jogadores"

O treinador português fez alterações táticas no intervalo e equilibrou as ações da partida no segundo tempo / Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Com direito a sustos e nervosismo além do esperado, o Palmeiras empatou por 2 a 2 com o Inter Miami, em duelo da 3ª rodada do Grupo A do Super Mundial de Clubes da Fifa, na noite desta segunda-feira, 23. Todavia, o placar não foi condizente com boa parte do confronto. Surpreendentemente, a equipe de Messi dominou as ações na primeira etapa, inaugurou o placar da partida e chegou a abrir dois gols de vantagem — aos 20 minutos da segunda etapa. Neste cenário, após o confronto, o técnico Abel Ferreira admitiu que errou na estratégia para a primeira parte do duelo contra os estadunidenses.

“Mas na segunda (etapa) corrigimos, e os jogadores que entraram também nos ajudaram muito. Fizemos o ajuste tático que tínhamos que fazer, mesmo apesar de ter sofrido o gol da forma que foi, e que nos atirou abaixo um pouquinho", avaliou o treinador. Placar justo O Inter Miami foi superior na primeira etapa e conseguiu cadenciar durante parte do segundo tempo. Tanto que o gol de Paulinho só foi marcado aos 35 minutos da etapa final. Já o empate foi ainda mais tarde, aos 42. Porém, apesar da partida abaixo, o Verdão ainda teve a chance da vitória. Após lançamento de Bruno Fuchs, Paulinho recebe nas costas do marcador, mas finaliza em cima de Ustari. No rebote, a bola ainda sobra para Vitor Roque, que, novamente, para no arqueiro argentino.