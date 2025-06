Paulinho desabafa após marcar e revela frustração com lesão no Mundial

Mesmo sem conseguir atuar por 90 minutos, atacante tem sido desaque no Verdão

Paulinho entrou em campo aos 54 minutos, substituindo Facundo Torres, e deu mais agressividade ao ataque palmeirense. Apesar das limitações, o jogador garantiu estar pronto para contribuir com o grupo, mesmo que ainda não consiga atuar durante os 90 minutos completos.

Autor do primeiro gol do Palmeiras no empate contra o Inter Miami , o atacante Paulinho falou com emoção sobre sua condição física após a partida. O camisa 10 do Alviverde, se revelou “frustrado” por não ter conseguido chegar 100% ao Mundial, seu principal objetivo desde a chegada ao Palmeiras.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Nitidamente, não tem como eu estar 100% fisicamente porque, até hoje, eu só joguei um jogo como titular na temporada e esse jogo, de alguma forma, custou um pouco caro o pós. Sofri um pouco com dor. Ainda incomoda bastante. É uma lesão bem grave, bem incomum no futebol. Está sendo bem difícil para mim”, afirmou Paulinho na zona mista.

Um dos principais reforços do Verdão para 2025, o atacante passou por cirurgia na canela no fim do ano passado, ainda quando atuava pelo Atlético-MG. A operação foi consequência de uma fissura óssea provocada por uma pancada durante um treino, lesão que o acompanhou por grande parte de 2024.

Mesmo longe da melhor forma física, Paulinho vem buscando fazer a diferença sempre que é acionado: “Os minutos que o professor me usa, eu tento, de alguma forma, usar para produzir para o time, para buscar as jogadas de gol, as jogadas que de, alguma maneiras, resultem em gol. E eu vi que hoje precisava bastante”, completou.

Classificado para as oitavas de final, o Palmeiras protagonizará um duelo nacional contra o Botafogo. O confronto entre as equipes está marcado para o próximo sábado, 28, em Filadélfia.