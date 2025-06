Inter Miami x Palmeiras pelo Mundial de Clubes: veja escalação provável e desfalques

Palmeiras joga por empate para se classificar para as oitavas de final do Mundial. Essa é a primeira vez que o Verdão enfrenta a equipe de Lionel Messi e Luis Suárez

Inter Miami e Palmeiras fazem nesta segunda-feira, 23, um duelo decisivo pela última rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A partida acontece às 22 horas (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Com quatro pontos cada, as equipes entram em campo precisando de apenas um empate para garantirem juntas a classificação às oitavas de final.

Na estreia, o Palmeiras empatou por 0 a 0 com o Porto e, na sequência, venceu o Al Ahly por 2 a 0 — com um gol contra e outro de Flaco López. Já o Inter Miami, de Lionel Messi, também estreou com empate sem gols diante do Al Ahly, e depois virou para cima do Porto, vencendo por 2 a 1 com gols de Segovia e Messi.