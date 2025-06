Aníbal Moreno vira dúvida no Palmeiras para duelo contra o Inter Miami

Volante se lesionou na reta final da partida contra o Al-Ahly e pode ficar de fora do confronto na última rodada da fase de grupos

Abel Ferreira pode ter um desfalque importante no confronto contra o Inter Miami, na próxima segunda-feira (23), no encerramento da fase de grupos do Mundial de Clubes. Aníbal Moreno, que deixou a partida contra o Al-Ahly, teve um edema diagnosticado na coxa direita.

O jogador já iniciou o trabalho de recuperação, mas ainda não se sabe se o argentino terá condição para encarar o clube de Lionel Messi. Caso fique de fora, a opção mais provável é o uruguaio Emiliano Martínez, que entrou na vaga de Aníbal contra os egípcios.