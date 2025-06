Abel valoriza futebol brasileiro e compara com a Europa: "A diferença é mínima"

A Copa do Mundo de Clubes, disputada nos Estados Unidos, potencializou o debate sobre as diferenças do futebol brasileiro com o europeu. O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, que estreou no torneio com um empate sem gols com o Porto, comentou sobre a pauta e valorizou o futebol brasileiro, onde está desde 2020. Para ele, a diferença é mínima, precisando o Brasil apenas de alguns ajustes.

"Eu tenho muito orgulho de estar no Brasil, tive muitas oportunidades de sair e não saí. Há espaço para melhorar, há. Mas mais do que nunca, acredito que precisa de pequenos detalhes só. Quando vamos disputar o Mundial também estamos no final do campeonato", disse o treinador.