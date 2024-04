Jogos do Palmeiras no Brasileirão 2024: tabela com dia e horário

Confira como será a tabela de jogos do Brasileirão 2024 do Palmeiras Crédito: Reprodução/ Cesar Greco/ Palmeiras

O Campeonato Brasileiro 2024 da Série A, o Brasileirão, inicia neste fim de semana. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já pré-definiu a tabela completa de todos os jogos da Série A e, em busca de de se isolar ainda mais e conseguir seu 13º campeonato, o Palmeiras estreia frente ao Vitória. O Palmeiras, atual bicampeão brasileiro, vai estrear justamente contra o atual campeão da Série B. Com destaque para o jovem atacante Endrick, a equipe paulista deverá contar com o jogador somente nas primeiras rodadas, pois ele deverá ser convocado para a Copa América e, no meio do ano, se apresentará no Real Madrid. Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp

Dentro do âmbito das competições nacionais, o Brasileirão Série A é considerado o principal torneio entre os clubes nacionais, gerando vaga para competições internacionais e proporcionando grandes bonificações conforme as posições finais na tabela. Ganhando as edições de 2022 e 2023 do Brasileirão, o Palmeiras detém a alcunha de maior campeão brasileiro, com 12 conquistas - 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023.

Tabela dos jogos do Palmeiras no Brasileirão 2024 com dia e horário O Palmeiras em 2024 irá estrear no Brasileirão fora de casa, enfrentando o Vitória em Salvador, e a sua 38ª rodada - última do campeonato, o alviverde se despede enfrentando os atuais campeões da Libertadores, Fluminense.