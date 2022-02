Gustavo Gómez testa positivo para Covid-19 e desfalca Palmeiras em jogo de ida da Recopa

O zagueiro Gustavo Gómez testou positivo para Covid-19 nos testes desta segunda-feira, 21. O paraguaio irá desfalcar o Palmeiras no primeiro jogo da disputa da Recopa Sul-Americana, que coloca frente a frente os vencedores da Libertadores e da Sul-Americana. A partida acontece na Arena da Baixada contra o Athletico-PR, às 21h30min.

O jogador está assintomático e foi isolado já no mesmo dia. O protocolo da Conmebol exige, no mínimo, 10 dias de isolamento. Ele poderá voltar caso teste negativo após esse período. A expectativa do clube é que ele esteja à disposição para o jogo de volta, dia 2 de março no Allianz Parque, também no mesmo horário.

Além do capitão, outros jogadores do Palmeiras seguem fora por contusões. Gustavo Scarpa iniciou atividades no campo, mas segue com acompanhamento médico e não deve jogar assim como Luan. O zagueiro continua fazendo tratamento para a lesão na coxa esquerda. A boa notícia fica por conta da volta de Zé Rafael, que fez atividades parciais com o grupo no início desta semana.

