Com a Recopa, Abel pode superar Felipão em ranking histórico do Palmeiras

Nesta quarta-feira, 23, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Athletico Paranaense na primeira partida da Recopa Sul-Americana, às 21h30min, na Arena da Baixada. Caso o Verdão conquiste o título, Abel Ferreira se tornará isoladamente o treinador com o maior número de taças internacionais pelo clube palestrino.

Atualmente, Abel está empatado com Luiz Felipe Scolari, ambos com dois títulos. Felipão conquistou a Copa Mercosul de 1998 e a Libertadores de 99. Já o atual técnico da equipe venceu as últimas duas edições de Libertadores (2020 e 21).

Abel também alcançou uma importante marca ao superar Vanderlei Luxemburgo e se tornar o segundo treinador com mais finais disputadas pelo Palmeiras. O português disputará a sua oitava decisão. O líder desse ranking é Felipão, com dez finais.

Abel venceu três decisões à frente do Verdão (Libertadores de 2020 e 21 e Copa do Brasil de 2020) e perdeu quatro (Paulista de 2021, Recopa de 2021, Supercopa do Brasil de 2021 e Mundial de Clubes de 2022). Desde que desembarcaram no Brasil, Abel e sua comissão já participaram de 22 mata-matas pelo Verdão, saindo como vencedores em 15 deles.

A segunda partida entre Palmeiras e Athletico Paranaense pela Recopa será disputada na quarta-feira da semana que vem, às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque.

