Goleiro Weverton renova contrato com o Palmeiras até o fim de 2025

Ídolo do Palmeiras e considerado um dos grandes nomes do elenco, Weverton está de contrato renovado. O goleiro estendeu o seu vínculo com o Verdão até o final de 2025.

A informação foi inicialmente por uma conta do Twitter, cujo usuário é @saimon_man, e confirmada pela Gazeta Esportiva. Antes da renovação, o contrato do camisa 21 era válido até o fim de 2024. A extensão do vínculo já estava acertada desde o ano passado e só não havia sido concretizada pelo risco do atleta perder uma partida durante a temporada, devido ao procedimento de registro no BID.

Weverton chegou ao Palmeiras em 2017, após se destacar pelo Athletico Paranaense. O goleiro precisou de pouco tempo para mostrar o seu valor em campo e se tornar uma das lideranças da equipe. Hoje, é considerado um dos "capitães" de Abel Ferreira.

No momento, Weverton está com covid-19 e cumpre isolamento. Em sua residência, o goleiro vem realizando trabalhos individualizados para se manter em forma.

Pelo Verdão, Weverton disputou 205 partidas, sendo o nono goleiro com mais jogos pela equipe alviverde na história. Na Libertadores, o camisa 21 tem duas marcas importantes: é o atleta do Palmeiras com mais vitórias na competição (29) e o segundo com mais partidas (41).

Dos 205 jogos em que Weverton esteve debaixo das traves, o time não levou gols em 101. Assim, ocupa a segunda posição do ranking de goleiros com mais partidas sem ser vazado no século XXI. O ídolo também registra a terceira menor média de gols sofridos na história do Palmeiras (índica de 0,70 por jogo).

Pelo clube palestrino, Weverton conquistou o bi da Libertadores em 2021, o Campeonato Brasileiro de 2018 e o Paulista e a Copa do Brasil na temporada de 2020.

