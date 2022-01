São Paulo fecha com o meio-campista Patrick

As equipes brasileiras continuam se reforçando para a próxima temporada. Um exemplo é o São Paulo, que neste sábado (8) apresentou o meio-campista Patrick.

O jogador, que estava no Internacional, é o quarto reforço do Tricolor do Morumbi, após as chegadas do goleiro Jandrei, do lateral-direito Rafinha e do meia-atacante Alisson. Patrick acertou com o São Paulo até o dia 31 de dezembro de 2023.