Palmeiras encaminha contratação de Eduard Atuesta, do Los Angeles FC

O Palmeiras-SP encaminhou a contratação do colombiano Eduard Atuesta e aguarda o jogador para realização de exames e assinatura de contrato nos próximos dias. Nesta segunda-feira, 13, o Los Angeles FC, dos Estados Unidos, ex-clube do atleta, se despediu do meio-campista e anunciou a sua transferência para o Verdão.

"Nós estamos felizes por Eduard em seu próximo passo na carreira. Desde que chegou, foi um líder dentro e fora do campo. Suas contribuições para a construção do Los Angeles FC foram imensas, e nós somos gratos pela forma como ele nos representou. Eduard se desenvolveu como uma estrela da MLS, com vaga na seleção de melhores jogadores de Los Angeles. É gratificante vê-lo se transferir para o time que conquistou a Libertadores nas duas últimas temporadas", disse John Thorrington, co-presidente do Los Angeles.

O colombiano de 24 anos esteve na mira do clube palestrino no início da temporada, porém renovou com o Los Angeles na ocasião, permanecendo no país norte-americano. O meio-campista se destaca pela capacidade técnica na construção de jogadas, atuando em uma faixa recuada no campo, como volante. Vale lembrar que o Verdão não contará mais com Felipe Melo, que rumou para o Fluminense, e Danilo Barbosa, que não deve ser contratado em definitivo.

A princípio, Atuesta chega para disputar posição com Danilo, Zé Rafael, Patrick de Paula, Gabriel Menino e Matheus Fernandes. Nesta edição da Major League Soccer (MLS), o atleta disputou 24 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências.

Também nesta segunda-feira, a Universidad Católica, do Chile, anunciou um princípio de acordo com o Palmeiras pelo zagueiro Valber Huerta. Canhoto, o zagueiro de 28 anos também passará por exames médicos antes de ser oficializado pelo Verdão.

