Em busca do tri, Palmeiras viaja a Montevidéu para a final da Libertadores

Após enfrentar o Atlético-MG, pela Série A, Verdão embarca para o Uruguai para enfrentar o Flamengo no próximo sábado, 27, na decisão do torneio continental

A partida contra o Atlético-MG, disputada no Allianz Parque, foi a última do Palmeiras antes da final da Libertadores contra o Flamengo, que acontece no sábado, 27, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Centenário. A delegação do Verdão viaja a Montevidéu-URU na tarde desta quarta-feira, 24.

A comissão de Abel Ferreira ainda comandará uma atividade na Academia de Futebol pela manhã do dia do embarque. Os jogadores almoçarão no centro de treinamento e, pela tarde, rumarão ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A previsão é de que o ônibus levando a delegação do Palmeiras deixe a Academia de Futebol por volta das 12h30. A torcida organizada Mancha Verde convocou um encontro à frente do CT para apoiar os jogadores e comissão técnica no momento da saída.

O embarque com destino a Montevidéu acontecerá às 15h, em Guarulhos. A tendência é que muitos torcedores estejam no aeroporto, aguardando a delegação. O avião que levará os palmeirenses deve pousar na capital uruguaia às 17h50, aproximadamente.

O Palmeiras treinará no Estádio Gran Parque Central pelo período de tarde de quinta e sexta. O reconhecimento do gramado no Centenário será realizado no dia anterior ao jogo.

