Internacional fecha preparação em Porto Alegre e viaja para enfrentar o Ceará

No CT Parque Gigante, técnico Diego Aguirre comanda última atividade antes de viagem para Fortaleza, palco do jogo contra o Vovô, quarta-feira, 6

O último treinamento do Internacional antes de viajar para Fortaleza foi realizado na manhã desta terça-feira, no CT Parque Gigante. Na quarta, a equipe entra em campo para enfrentar o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, às 19 horas (de Brasília), no Castelão.

O treinador Diego Aguirre comandou atividades técnicas e táticas no gramado, ajustando o time que entrará em campo no Nordeste. Para a partida, o comandante não poderá contar com Edenilson, Palacios e Guerrero, que estão com suas seleções nas Eliminatórias da Copa. Cuesta, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também fica de fora.

Sobre o assunto Edenilson, Cuesta e mais dois: Internacional tem desfalques importantes contra o Ceará

Ceará tem retorno de zagueiro Messias para enfrentar o Internacional

Com 32 pontos somados, o Inter ocupa a sétima posição na tabela. Já o Ceará, adversário desta rodada, está na 12ª posição na classificação.

