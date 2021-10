Edenilson, Cuesta e mais dois: Internacional tem desfalques importantes contra o Ceará

O Internacional enfrentará o Ceará nesta quarta-feira, 6, no retorno dos torcedores alvinegros ao Castelão, com desfalques importantes. Os principais são os titulares Edenilson, artilheiro e líder de assistências da equipe, e o zagueiro Cuesta, destaque defensivo do Colorado. Além deles, o centroavante Guerrero e o meia-atacante Palacios estão fora do duelo.

O volante Edenilson, que vive grande fase com nove gols e seis assistências na Série A, foi convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira na rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo. O favorito para assumir a vaga do camisa 8 é o meia Maurício. Disputam a posição também o meio-campista Boschilia e o atacante cearense Caio Vidal.

Na zaga, Cuesta desfalca o Inter por conta do terceiro cartão amarelo levado no jogo contra o Atlético-MG após falta dura em Tchê Tchê. O experiente defensor de 34 anos Gabriel Mercado, ex-seleção argentina, Sevilla e River Plate, é o favorito para assumir a vaga.

Já Guerrero e Palacios estão fora porque foram convocados para as seleções do Peru e Chile para jogar a rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo. Os dois são reservas atualmente no time comandado por Diego Aguirre, mas estão entre as peças importantes para entrar no segundo tempo.

A delegação do Colorado desembarca em Fortaleza nesta terça-feira, 5. O embate com o Ceará acontecerá às 19 horas da quarta.

