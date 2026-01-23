Ryan brinca sobre calor em Fortaleza e admite adaptação difícil: "Deu tela preta"

O volante, que está emprestado pelo Corinthians até o final de 2026, também destacou a camisa pesada do Leão do Pici e do protagonismo que o clube terá na Série B

Com a carreira toda construída no Corinthians, da base ao profissional, Ryan terá sua primeira experiência atuando em um time fora de São Paulo. Em sua vinda para o Fortaleza, o grande impacto foi causado pelo clima: logo no primeiro treino no Pici, o jogador sentiu um “calor inédito” e disse que ficou com a “tela preta”.

O volante Ryan, que fez sua estreia pelo Fortaleza na quinta-feira passada, 22, contra o Horizonte, foi apresentado oficialmente pelo clube nesta sexta, 23. Em entrevista coletiva, o jogador falou da dificuldade de adaptação por conta do forte calor na capital cearense, da disputa por titularidade e dos “altos e baixos” que viveu no Corinthians em 2025.

“A adaptação vem sendo um pouco difícil. É muito calor aqui, não estava acostumado com isso. Quando vim treinar pela primeira vez, na sexta-feira, estava um calor inédito. Deu tela preta (risos). Mas acontece, faz parte do processo. Eu sei que a minha disputa por posição é muito difícil. Tem o Sasha, que é uma referência no clube, e o Pierre, que demonstrou muita qualidade. Tem o Ronald, Rodrigo e Kauan. Estou aqui para trabalhar e, quando a oportunidade chegar, estar preparado”, contou.

Os altos e baixos no Corinthians em 2025

Questionado sobre sua decisão de deixar o Corinthians em 2026, Ryan apontou a pouca minutagem com o técnico Dorival Júnior como um fator relevante. O volante, que disputou 34 partidas pelo Timão no ano passado, contou que sentiu que “precisava mudar” e que não pensa mais no clube paulista, já que seu foco está todo voltado para o Fortaleza.

“Ano passado eu tive muitos altos e baixos. Fui campeão paulista jogando, mas depois chegou o professor Dorival e eu não tive tantas oportunidades. Chegou no final do ano e aconteceu que eu não joguei muito. Neste ano, eu senti que precisava mudar. O meu foco é o Fortaleza. Hoje eu não penso no Corinthians nem em voltar ano que vem, porque o meu foco é o Fortaleza e representar essa camisa”, contou o atleta, que está emprestado ao Leão até o final de 2026.