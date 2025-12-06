Sem Brítez, Fortaleza embarca para encarar o Botafogo por permanência na Série A

Além de Brítez, o Fortaleza estará desfalcado por Herrera, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Uma vitória no Rio de Janeiro garante a permanência na Série A

Além de Brítez, o atacante Herrera desfalca o Fortaleza por suspensão pelo terceiro cartão amarelo. No Departamento Médico, seguem em tratamento o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e os goleiros João Ricardo e Helton Leite.

O Fortaleza embarcou na tarde deste sábado, 6, para o Rio de Janeiro com 24 atletas relacionados para o confronto decisivo contra o Botafogo, que acontece neste domingo, 7, às 16 horas, pela 38ª rodada do Brasileirão. A grande surpresa é a ausência de Emanuel Brítez devido a um desconforto torácico .

Diante disso, o técnico Martín Palermo terá que decidir entre Lucas Gazal e Kuscevic para substituir Brítez. O primeiro tem ganhado mais minutos e chegou a fazer dupla com Ávila, quando o camisa 33 esteve ausente na vitória sobre o Bahia. O chileno não disputa uma partida pelo Leão desde outubro.

Ademais da mudança na zaga, Palermo precisará decidir quem substituirá Herrera, que marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians. Entre as opções, Pikachu, Lucas Crispim e Moisés brigam pela vaga.

O duelo diante do Glorioso é de extrema importância para o escrete cearense. Uma simples vitória garante a permanência na Série A sem depender de quaisquer resultados. Com derrota ou empate, o Tricolor passa a depender de outros resultados para seguir na elite do futebol nacional.

Lista de atletas relacionados para o confronto

Goleiros: Brenno, Vinícius Silvestre e Magrão

Laterais: Tinga, Eros Mancuso, Weverson e Diogo Barbosa

Zagueiros: Gastón Ávila, Lucas Gazal e Kuscevic

Meio-campistas: Lucas Crispim, Lucas Sasha, Pochettino, Rossetto, Pierre, Matheus Pereira e Rodrigo

Atacantes: Adam Bareiro, Lucero, Deyverson, Moisés, Yago Pikachu, Breno Lopes e Allanzinho