Fortaleza atualiza situação de Emanuel Brítez, que segue como dúvida para enfrentar o Botafogo

Fortaleza atualiza situação de Emanuel Brítez, que segue como dúvida para enfrentar o BotafogoZagueiro voltou a sentir desconforto torácico e será submetido a tratamento mais intensivo; decisão sobre presença na última rodada será tomada perto da partida
O Fortaleza atualizou na manhã deste sábado, 6, a situação clínica do zagueiro Emanuel Brítez às vésperas do duelo decisivo contra o Botafogo, pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em nota divulgada pelo clube, o defensor voltou a apresentar desconforto torácico após a alta exigência física dos últimos jogos e permanece como dúvida.
Segundo o comunicado, Brítez está estável, mas precisará de um tratamento mais intensivo nos próximos dias, sob acompanhamento direto do Departamento Médico. O clube não confirmou prazo para retorno nem se o jogador terá condições de ser relacionado para a partida deste domingo, 7, às 16h, no estádio Nilton Santos.
A atualização ocorre após o próprio Fortaleza informar, dias antes, que o defensor havia voltado a sentir dores abdominais depois da vitória sobre o Corinthians, na última quarta-feira, 3. O incômodo, conforme avaliação interna, está relacionado ao quadro de pneumonia enfrentado pelo atleta em novembro. Desde então, Brítez passou a ser monitorado após cada partida, como parte do processo de recuperação completa.
O argentino desfalcou o time na 34ª rodada, contra o Bahia, mas retornou diante do Red Bull Bragantino e também atuou contra Atlético-MG e Corinthians, sendo peça importante na estrutura defensiva montada por Martín Palermo.
Com o Fortaleza ainda lutando para se afastar do risco de rebaixamento, a presença de Brítez seria considerada fundamental. No entanto, a decisão final sobre sua utilização será tomada próximo ao horário do jogo, dependendo da evolução do tratamento.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente