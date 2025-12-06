Fortaleza atualiza situação de Emanuel Brítez, que segue como dúvida para enfrentar o Botafogo

Zagueiro voltou a sentir desconforto torácico e será submetido a tratamento mais intensivo; decisão sobre presença na última rodada será tomada perto da partida / Crédito: Aurélio Alves / O POVO

O Fortaleza atualizou na manhã deste sábado, 6, a situação clínica do zagueiro Emanuel Brítez às vésperas do duelo decisivo contra o Botafogo, pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em nota divulgada pelo clube, o defensor voltou a apresentar desconforto torácico após a alta exigência física dos últimos jogos e permanece como dúvida. Segundo o comunicado, Brítez está estável, mas precisará de um tratamento mais intensivo nos próximos dias, sob acompanhamento direto do Departamento Médico. O clube não confirmou prazo para retorno nem se o jogador terá condições de ser relacionado para a partida deste domingo, 7, às 16h, no estádio Nilton Santos.