Escalação: como Bahia e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam hoje, 20, às 18 horas, na Arena Fonte Nova (BA), em partida da 34ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes

Bahia e Fortaleza se enfrentam hoje, quinta-feira, 20 de novembro (20/11), em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Arena Fonte Nova em Salvador (BA), às 18 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Bahia

4-3-3: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Erick e Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Téc: Rogério Ceni