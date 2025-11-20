Escalação: como Bahia e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão

Escalação: como Bahia e Fortaleza vão a campo pelo BrasileirãoEquipes se enfrentam hoje, 20, às 18 horas, na Arena Fonte Nova (BA), em partida da 34ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Bahia e Fortaleza se enfrentam hoje, quinta-feira, 20 de novembro (20/11), em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Arena Fonte Nova em Salvador (BA), às 18 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Bahia
4-3-3: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Erick e Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Téc: Rogério Ceni
Fortaleza
4-3-3: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Pierre e Pochettino; Herrera, Adam Bareiro e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo
+ Confira notícias sobre o Fortaleza ECDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente