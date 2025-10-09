Fortaleza vence Bahia e está na final da Copa Maria Bonita

Com a conquista, que mantém o time invicto na temporada do acesso à Série A1 , a equipe cearense agora irá em busca do título diante do Sport. O duelo de Leoas ocorrerá neste sábado, 11, às 16h30min, novamente na Arena Pernambuco, com transmissão da Rede Globo e do canal GOAT.

O Fortaleza alcança mais uma grande marca na temporada de 2025 do futebol feminino ao conquistar na noite desta quinta-feira, 9, uma vaga na final da Copa Maria Bonita. Pelas semifinais do certame regional, as Leoas venceram o Bahia por 1 a 0 na Arena Pernambuco, com gol marcado pela maior artilheira da história da equipe, Natália, aos 28 minutos do segundo tempo.

A classificação foi alcançada com muita garra da equipe comandada por Erandir desde os primeiros lances. Com os dois times que se enfrentarão na elite do futebol feminino na próxima temporada frente a frente, o duelo se desenhou de maneira mais truncada desde os primeiros minutos, com os grupos se estudando e buscando as melhores maneiras de avançar ao ataque.

O Fortaleza demonstrava mais ousadia em buscar o jogo, mas entre os minutos 10 e 25, foi o Bahia quem teve mais a bola, ganhando mais espaços e tentando se lançar ao embate. O time de Felipe Freitas só conseguiu ameaçar a trave de Lorrana com um chute, que foi bem defendido, no entanto.

Sem desistir da classificação, as Leoas conseguiram, aos poucos, empurrar o Esquadrão para o seu campo de jogo e, consequentemente, a finalizar mais. Aos 36 minutos, Natália teve uma ótima oportunidade de abrir o placar após um cruzamento de Jhow, mas a goleira Yanne fez uma boa defesa. Dois minutos depois, foi a vez de Talita tentar um gol olímpico, que acabou sendo defendido pela arqueira do time baiano, fazendo com que as equipes fossem para o intervalo com a igualdade sem gols no placar, deixando a decisão para a segunda etapa.

Nos 45 minutos finais, o embate seguiu com o equilíbrio dos dois times buscando o desempate e a classificação. Com o passar dos minutos, entretanto, o jogo foi ficando cada vez mais pegado e faltoso, gerando também reclamações para a arbitragem. Mesmo com a disputa mais truncada, o Fortaleza não cansou de ir em busca da vaga na final e, aos 28 minutos, conseguiu alcançar a vantagem necessária para chega na busca pela taça.