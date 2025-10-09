Érika e Tainá, do Fortaleza, são convocadas para a seleção sub-20

Atletas se somam ao grupo de Camilla Orlando para amistosos diante do México, que serão disputados em Goiás nos dias 23 e 26 de outubro

A atacante Tainá recebeu a notícia em meio à concentração para as semifinais da Copa Maria Bonita, torneio no qual é artilheira — bem como artilheira geral das Leoas na temporada com oito gols — e no qual o Fortaleza entra em campo logo mais às 19h30min diante do Bahia, na Arena Pernambuco. Emocionada, a atleta exaltou a convocação como "um sonho realizado".

A técnica Camilla Orlando anunciou nesta quinta-feira, 9, a lista de atletas convocadas para os dois próximos amistosos da seleção feminina Sub-20, que serão disputados nos dias 23 e 26 de outubro diante do México, em Goiás. A meia Érika e a atacante Tainá, do Fortaleza , figuraram neste as novidades da lista da nova técnica verde e amarela.

"Estou muito feliz. Não tenho palavras suficientes, mas só quero agradecer a Deus por essa conquista, é um sonho realizado", comentou.

Ela, assim como Érika, defendem o Fortaleza desde a temporada de 2023. Nos times de base, ambas as jogadoras conquistaram o Campeonato Cearense Sub-17 e o Brasileiro Sub-17 e Sub-20, e rapidamente ganharam espaço e minutagem também no elenco profissional. Na atual temporada, elas disputaram novamente o Brasileiro Sub-20

Em reação à convocatória, Érika exaltou a própria trajetória, que se iniciou em meio à treinos com atletas homens, e agradeceu ao técnico da base das Leoas, Igor Cearense, pelo espaço no time cearense.

"Eu lembrei muito do começo. Lembrei da dificuldade que foi jogar bola no meio dos meninos, como a única menina, e conseguir me destacar. Fiz uma avaliação no meio de mais de 40 meninos e consegui ser aprovada, o que me fez chegar ao Fortaleza. Só tenho a agradecer ao professor Igor e ao clube pela oportunidade", salientou a meia.