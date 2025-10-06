Fortaleza goleia Confiança e avança às semifinais da Copa Maria Bonita

Apesar da classificação, o grupo comandado por Erandir conhecerá seu adversário da próxima fase somente nesta terça-feira, 7, após o duelo entre Atlético-PI e Bahia às 15h30min. Avançam no torneio os três líderes de cada chave e o segundo melhor colocado geral.

O Fortaleza está nas semifinais da Copa Maria Bonita. As Leoas se classificaram como líder do Grupo C para a próxima fase do certame regional ao vencer o Confiança por 5 a 1 na noite desta segunda-feira, 6, na Arena Pernambuco, pela terceira rodada da competição. Os tentos do Tricolor foram marcados por Tainá, Natália, Paulinha Bolt (contra) e Duda (2x), enquanto Nega descontou para a equipe sergipana.

As semifinais serão disputadas nesta quinta-feira, 9. O primeiro duelo colocará o melhor primeiro colocado frente ao melhor segundo colocado geral às 15h30min. Já o segundo e terceiro melhores primeiro colocado se enfrentam às 19h30min. Todos os jogos da competição ocorrem na Arena Pernambuco, com transmissão do Grupo Globo e do canal GOAT.

Fortaleza x Confiança: como foi o jogo

Favorito no jogo após a vitória diante do Sampaio Corrêa, o Fortaleza começou o embate diante do Confiança em busca de prevalecer como protagonista do Grupo C. Com uma alta pressão ofensiva e criando as principais chances de gol com chutes de Duda, Natália e Jhow, logo as Leoas abriram o placar, aos sete minutos, com Tainá, que então se tornou vice-artilheira da competição com três tentos marcados em dois jogos.

Aos 19 minutos, o placar ainda foi complementado por Natália, maior artilheira da história do futebol feminino do clube, em seu jogo de número 101 com a camisa das Leoas. O Fortaleza não teve, no entanto, sossego como deveria, apesar do alto volume de jogo.

Isso porque o Tricolor do Pici abusou de perder gols tanto na primeira quanto na segunda etapa. Quando os chutes conseguiam acertar a meta sergipana, a goleira Jéssica Karolayne se destacava na defesa, o que fez o Confiança, aos poucos, começar a gostar do embate. Aos 45 minutos, Nega diminuiu a desvantagem do Dragão, mas logo no início do segundo tempo, o Fortaleza voltou a ter uma maior vantagem no marcador.