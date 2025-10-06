Fortaleza goleia Confiança e avança às semifinais da Copa Maria Bonita

Fortaleza goleia Confiança e avança às semifinais da Copa Maria BonitaLeoas enfrentaram equipe sergipana na noite desta segunda-feira, 6, na Arena Pernambuco. Tentos da equipe tricolor foram marcados por Tainá e Natália
O Fortaleza está nas semifinais da Copa Maria Bonita. As Leoas se classificaram como líder do Grupo C para a próxima fase do certame regional ao vencer o Confiança por 5 a 1 na noite desta segunda-feira, 6, na Arena Pernambuco, pela terceira rodada da competição. Os tentos do Tricolor foram marcados por Tainá, Natália, Paulinha Bolt (contra) e Duda (2x), enquanto Nega descontou para a equipe sergipana.
Apesar da classificação, o grupo comandado por Erandir conhecerá seu adversário da próxima fase somente nesta terça-feira, 7, após o duelo entre Atlético-PI e Bahia às 15h30min. Avançam no torneio os três líderes de cada chave e o segundo melhor colocado geral.
As semifinais serão disputadas nesta quinta-feira, 9. O primeiro duelo colocará o melhor primeiro colocado frente ao melhor segundo colocado geral às 15h30min. Já o segundo e terceiro melhores primeiro colocado se enfrentam às 19h30min. Todos os jogos da competição ocorrem na Arena Pernambuco, com transmissão do Grupo Globo e do canal GOAT.
Fortaleza x Confiança: como foi o jogo
Favorito no jogo após a vitória diante do Sampaio Corrêa, o Fortaleza começou o embate diante do Confiança em busca de prevalecer como protagonista do Grupo C. Com uma alta pressão ofensiva e criando as principais chances de gol com chutes de Duda, Natália e Jhow, logo as Leoas abriram o placar, aos sete minutos, com Tainá, que então se tornou vice-artilheira da competição com três tentos marcados em dois jogos.
Aos 19 minutos, o placar ainda foi complementado por Natália, maior artilheira da história do futebol feminino do clube, em seu jogo de número 101 com a camisa das Leoas. O Fortaleza não teve, no entanto, sossego como deveria, apesar do alto volume de jogo.
Isso porque o Tricolor do Pici abusou de perder gols tanto na primeira quanto na segunda etapa. Quando os chutes conseguiam acertar a meta sergipana, a goleira Jéssica Karolayne se destacava na defesa, o que fez o Confiança, aos poucos, começar a gostar do embate. Aos 45 minutos, Nega diminuiu a desvantagem do Dragão, mas logo no início do segundo tempo, o Fortaleza voltou a ter uma maior vantagem no marcador.
Aos seis minutos, após uma cobrança de escanteio, Paulinha Bolt, que havia entrado na vaga de Nega na equipe do Confiança acabou por marcar contra. O Fortaleza, que fez alterações no ataque com as saídas de Jhow e Andressa Anjos, seguiu com a cola e pressionando até os minutos finais. O time conseguiu fechar o placar ainda aos 41 minutos e nos acréscimos, com Duda.