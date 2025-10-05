Fortaleza vence Sampaio Corrêa na estreia da Copa Maria Bonita 2025

Fortaleza vence Sampaio Corrêa na estreia da Copa Maria Bonita 2025Em noite inspirada de Tainá, Leoas garantem vitória por 3 a 0 e seguem firmes na competição regional
O Fortaleza estreou com vitória na Copa Maria Bonita 2025, ao derrotar o Sampaio Corrêa por 3 a 0, na Arena Pernambuco, neste domingo, 5. Com dois gols de Tainá e um de Natália, as Leoas demonstraram um futebol de alto nível e garantiram os três pontos na competição regional.
A primeira etapa foi marcada por um domínio do Fortaleza, que abriu o placar aos 15 minutos. Tainá, pela esquerda, fez um cruzamento preciso para Natália, que, de cabeça, não deu chances para a goleira adversária. Já no fim do primeiro tempo, Tainá brilhou novamente. Aproveitando o passe de Thalita, ela subiu alto e, de cabeça, ampliou a vantagem do Tricolor de Aço.
No segundo tempo, o Fortaleza não diminuiu o ritmo e foi eficaz na finalização. Aos 25 minutos, Tainá recebeu dentro da área, driblou a marcação e finalizou com classe para fechar o placar em 3 a 0.
Com a vitória, o time comandado por Erandir Feitosa segue invicto na temporada e depende apenas de si para garantir a classificação às semifinais da Copa Maria Bonita.
O Fortaleza volta a campo nesta segunda-feira, 6, às 19h30, para enfrentar o Confiança pela terceira e última rodada da fase de grupos.