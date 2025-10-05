Fortaleza vence Sampaio Corrêa na estreia da Copa Maria Bonita 2025

O Fortaleza estreou com vitória na Copa Maria Bonita 2025, ao derrotar o Sampaio Corrêa por 3 a 0, na Arena Pernambuco, neste domingo, 5. Com dois gols de Tainá e um de Natália, as Leoas demonstraram um futebol de alto nível e garantiram os três pontos na competição regional.

A primeira etapa foi marcada por um domínio do Fortaleza, que abriu o placar aos 15 minutos. Tainá, pela esquerda, fez um cruzamento preciso para Natália, que, de cabeça, não deu chances para a goleira adversária. Já no fim do primeiro tempo, Tainá brilhou novamente. Aproveitando o passe de Thalita, ela subiu alto e, de cabeça, ampliou a vantagem do Tricolor de Aço.