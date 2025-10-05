Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza vence Sampaio Corrêa na estreia da Copa Maria Bonita 2025

Fortaleza vence Sampaio Corrêa na estreia da Copa Maria Bonita 2025

Em noite inspirada de Tainá, Leoas garantem vitória por 3 a 0 e seguem firmes na competição regional
Autor Wanderson Trindade
Autor
Wanderson Trindade Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fortaleza estreou com vitória na Copa Maria Bonita 2025, ao derrotar o Sampaio Corrêa por 3 a 0, na Arena Pernambuco, neste domingo, 5. Com dois gols de Tainá e um de Natália, as Leoas demonstraram um futebol de alto nível e garantiram os três pontos na competição regional.

A primeira etapa foi marcada por um domínio do Fortaleza, que abriu o placar aos 15 minutos. Tainá, pela esquerda, fez um cruzamento preciso para Natália, que, de cabeça, não deu chances para a goleira adversária. Já no fim do primeiro tempo, Tainá brilhou novamente. Aproveitando o passe de Thalita, ela subiu alto e, de cabeça, ampliou a vantagem do Tricolor de Aço.

No segundo tempo, o Fortaleza não diminuiu o ritmo e foi eficaz na finalização. Aos 25 minutos, Tainá recebeu dentro da área, driblou a marcação e finalizou com classe para fechar o placar em 3 a 0.

Com a vitória, o time comandado por Erandir Feitosa segue invicto na temporada e depende apenas de si para garantir a classificação às semifinais da Copa Maria Bonita.

O Fortaleza volta a campo nesta segunda-feira, 6, às 19h30, para enfrentar o Confiança pela terceira e última rodada da fase de grupos.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar