Transmissão de Ceará x Santos: assistir ao vivo ao jogo hoje, 5

Pelo Brasileirão Série A, Ceará x Santos duelam hoje, 5, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN

Ceará e Santos se enfrentam hoje, domingo (05/10) , às 20h30min (horário de Brasília), na Arena Castelão, em jogo válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO. A abertura da jornada esportiva terá início às 20h25min (horário de Brasília).

O jogo com imagens terá transmissão do Amazon Prime(serviço de streaming).

Transmissão de Ceará x Santos: assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão hoje, 5

Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO