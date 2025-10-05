Transmissão de Ceará x Santos: assistir ao vivo ao jogo hoje, 5

Transmissão de Ceará x Santos: assistir ao vivo ao jogo hoje, 5Pelo Brasileirão Série A, Ceará x Santos duelam hoje, 5, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Ceará e Santos se enfrentam hoje, domingo (05/10), às 20h30min (horário de Brasília), na Arena Castelão, em jogo válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.
Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO. A abertura da jornada esportiva terá início às 20h25min (horário de Brasília).
O jogo com imagens terá transmissão do Amazon Prime(serviço de streaming).
Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO
Transmissão paga
- Amazon Prime: Serviço de Streaming
Brasileirão: dia e horário do jogo Ceará x Santos
Domingo, 05 de outubro (5/10), às 18h30min (horário de Brasília)
Onde será Ceará x Santos
Arena Castelão (CE)