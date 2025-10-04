Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará x Santos pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Ceará x Santos pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Times se enfrentarão neste domingo, 5, na Arena Castelão, em duelo da 27ª rodada do certame nacional
Atualizado às Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com a missão de figurar no G-10 da Série A do Brasileirão, o Ceará encara o Santos neste domingo, 5, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 20h30min (horário de Brasília), em confronto válido pela 27ª rodada da competição nacional.

No confronto, o Vovô mira conquistar pontos importantes para voltar a subir na tabela de classificação. Atualmente, o time ocupa a 11ª posição, com 31 pontos, enquanto o Peixe aparece em 16º lugar, com 28, tentando se afastar da zona de rebaixamento.

Ceará x Santos pela Série A 2025: como chega o Vovô

Comandado por Léo Condé, o Alvinegro almeja voltar a pontuar depois de perder para o Vitória fora de casa. Para além disso, uma vitória ante o Peixe ainda pode aumentar a distância da equipe para a zona de rebaixamento, que hoje é de seis pontos.

A grande novidade para o jogo é o retorno do volante Dieguinho. Peça-chave do meio-campo e titular absoluto, o jogador cumpriu suspensão automática contra o Vitória após receber o terceiro cartão amarelo diante do São Paulo. De volta, ele deve formar a trinca de sustentação com Richardson e Lourenço.

O duelo de alvinegros já conta com mais de 20 mil torcedores confirmados, segundo a última parcial divulgada pelo Vovô. Sobre o confronto, Condé reforçou a importância do apoio da torcida

“Espero que possamos continuar pontuando fora e fazer o dever de casa no sábado contra o Santos, que vem fazendo uma campanha de recuperação. Esperamos contar com o apoio do nosso torcedor para construir uma boa vitória”, afirmou.

Ceará x Santos pela Série A 2025: como chega o Peixe

Do outro lado, o Santos chega ao Castelão em busca de sua primeira vitória como visitante sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. O técnico argentino ainda não perdeu: são cinco jogos, com um triunfo e quatro empates, mas o time segue pressionado pela proximidade do Z-4.

O grande desfalque é Neymar. O camisa 10 sofreu uma lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita e só deve retornar em novembro. Além dele, os meias Victor Hugo e Gabriel Bontempo avançaram na recuperação física e já fazem trabalhos de transição, mas não devem ser relacionados para o duelo em Fortaleza.

Assim, Vojvoda deve manter a base que vem sendo utilizada nas últimas rodadas. O Peixe soma 28 pontos, cinco a mais que o Juventude, primeiro time dentro do Z-4, e tem ciência que um resultado positivo contra o Vovô pode representar um passo decisivo na luta pela permanência.

Ceará x Santos pela Série A 2025: os destaques do jogo

No Vovô, o destaque deve ficar por conta do volante Dieguinho, que retorna após cumprir suspensão. Um dos principais nomes do time em 2025, o jogador já disputou 43 partidas na temporada. Já pelo lado do Santos, o protagonismo tende a ser do meia Rollheiser, que tem números discretos — 1 gol e 2 assistências em 27 jogos —, mas que já apresentou grande capacidade técnica.

Ceará x Santos pela Série A 2025: retrospecto

Na história, Ceará e Santos se enfrentaram em 24 jogos. São apenas cinco vitórias do Vovô, nove empates e 10 triunfos do Peixe. No primeiro turno, os times empataram sem gols em partida disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O levantamento do retrospecto é do site oGol.

Ceará x Santos pela Série A 2025: análise de Rangel Diniz

"O Santos ainda não perdeu com Vojvoda no comando, mas também venceu apenas uma. Os empates se repetem, mas o relevante é que a equipe voltou a ser produtiva. O Ceará pode esperar um adversário que vai tentar se impor mesmo fora de casa, principalmente pela urgência na luta contra o rebaixamento. A pressa do clube paulista deve ser aproveitada por Léo Condé, que terá que armar um time seguro defensivamente e efetivo no ataque.

O Vovô, ainda que diante do seu torcedor, deve fazer valer o trunfo de jogar melhor em transição, contra equipes que buscam o ataque. É crucial que o Alvinegro volte a vencer diante do seu torcedor e abra distância do Z-4", avalia o jornalista do O POVO.

Ceará x Santos pela Série A 2025: provável escalação

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul. Téc: Léo Condé

Santos

4-4-2: Gabriel Brazão; Mayke, Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Ceará x Santos pela Série A 2025: ficha técnica

  • Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
  • Data: 5/10/2025
  • Horário: 20h30min
  • Árbitro: Anderson Daronco/RS
  • Assistentes: Maria Mastella Moreira/RS e Thiago Henrique Neto Correa Farinha/RJ
  • VAR: Rafael Traci/SC

Ceará x Santos pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão

  • Amazon Prime
  • Rádio O POVO CBN
  • O POVO CBN Cariri
  • Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar