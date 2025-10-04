Ceará x Santos pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Barreal, Lucas Mugni e Matheus Bahia disputam lance no jogo Santos x Ceará, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Diego Soares/FPF

Com a missão de figurar no G-10 da Série A do Brasileirão, o Ceará encara o Santos neste domingo, 5, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 20h30min (horário de Brasília), em confronto válido pela 27ª rodada da competição nacional. No confronto, o Vovô mira conquistar pontos importantes para voltar a subir na tabela de classificação. Atualmente, o time ocupa a 11ª posição, com 31 pontos, enquanto o Peixe aparece em 16º lugar, com 28, tentando se afastar da zona de rebaixamento.

Ceará x Santos pela Série A 2025: como chega o Vovô Comandado por Léo Condé, o Alvinegro almeja voltar a pontuar depois de perder para o Vitória fora de casa. Para além disso, uma vitória ante o Peixe ainda pode aumentar a distância da equipe para a zona de rebaixamento, que hoje é de seis pontos. A grande novidade para o jogo é o retorno do volante Dieguinho. Peça-chave do meio-campo e titular absoluto, o jogador cumpriu suspensão automática contra o Vitória após receber o terceiro cartão amarelo diante do São Paulo. De volta, ele deve formar a trinca de sustentação com Richardson e Lourenço. O duelo de alvinegros já conta com mais de 20 mil torcedores confirmados, segundo a última parcial divulgada pelo Vovô. Sobre o confronto, Condé reforçou a importância do apoio da torcida “Espero que possamos continuar pontuando fora e fazer o dever de casa no sábado contra o Santos, que vem fazendo uma campanha de recuperação. Esperamos contar com o apoio do nosso torcedor para construir uma boa vitória”, afirmou.

Ceará x Santos pela Série A 2025: como chega o Peixe Do outro lado, o Santos chega ao Castelão em busca de sua primeira vitória como visitante sob o comando de Juan Pablo Vojvoda. O técnico argentino ainda não perdeu: são cinco jogos, com um triunfo e quatro empates, mas o time segue pressionado pela proximidade do Z-4. O grande desfalque é Neymar. O camisa 10 sofreu uma lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita e só deve retornar em novembro. Além dele, os meias Victor Hugo e Gabriel Bontempo avançaram na recuperação física e já fazem trabalhos de transição, mas não devem ser relacionados para o duelo em Fortaleza. Assim, Vojvoda deve manter a base que vem sendo utilizada nas últimas rodadas. O Peixe soma 28 pontos, cinco a mais que o Juventude, primeiro time dentro do Z-4, e tem ciência que um resultado positivo contra o Vovô pode representar um passo decisivo na luta pela permanência.

Ceará x Santos pela Série A 2025: os destaques do jogo No Vovô, o destaque deve ficar por conta do volante Dieguinho, que retorna após cumprir suspensão. Um dos principais nomes do time em 2025, o jogador já disputou 43 partidas na temporada. Já pelo lado do Santos, o protagonismo tende a ser do meia Rollheiser, que tem números discretos — 1 gol e 2 assistências em 27 jogos —, mas que já apresentou grande capacidade técnica. Ceará x Santos pela Série A 2025: retrospecto Na história, Ceará e Santos se enfrentaram em 24 jogos. São apenas cinco vitórias do Vovô, nove empates e 10 triunfos do Peixe. No primeiro turno, os times empataram sem gols em partida disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O levantamento do retrospecto é do site oGol. Ceará x Santos pela Série A 2025: análise de Rangel Diniz "O Santos ainda não perdeu com Vojvoda no comando, mas também venceu apenas uma. Os empates se repetem, mas o relevante é que a equipe voltou a ser produtiva. O Ceará pode esperar um adversário que vai tentar se impor mesmo fora de casa, principalmente pela urgência na luta contra o rebaixamento. A pressa do clube paulista deve ser aproveitada por Léo Condé, que terá que armar um time seguro defensivamente e efetivo no ataque.

O Vovô, ainda que diante do seu torcedor, deve fazer valer o trunfo de jogar melhor em transição, contra equipes que buscam o ataque. É crucial que o Alvinegro volte a vencer diante do seu torcedor e abra distância do Z-4", avalia o jornalista do O POVO. Ceará x Santos pela Série A 2025: provável escalação Ceará 4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Paulo Baya e Pedro Raul. Téc: Léo Condé