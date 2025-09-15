Matheus Pereira vira maestro do Fortaleza e lidera assistências do time na Série A

Matheus Pereira vira maestro do Fortaleza e lidera assistências do time na Série ADiscreto fora de campo, o volante tornou-se peça fundamental no Fortaleza, sendo o principal elo entre o sistema defensivo e ofensivo da equipe
O maestro do meio-campo do Fortaleza não veste a dez – em sua camisa, o número estampado é o cinco. Matheus Pereira, contratado sem tantos holofotes sobre si, elevou o nível do time e tornou-se peça fundamental em qualquer esquema, seja de Vojvoda ou Renato Paiva, que já foram demitidos, mas o utilizaram como titular absoluto, assim como o atual comandante Martín Palermo.
Mesmo atuando em menos da metade dos jogos que o Tricolor tem na elite nacional, Matheus Pereira já se consolidou como o “garçom” da equipe. Foram três assistências em nove partidas, uma delas no triunfo sobre o Vitória, na rodada passada, em duelo que marcou a estreia do técnico Martín Palermo. Naquela ocasião, o volante serviu Bruno Pacheco com ótimo lançamento, que dominou, driblou os defensores e marcou um belo gol.
Com o passe que culminou em bola na rede contra o Rubro-Negro baiano, Matheus Pereira ultrapassou Pochettino, Allanzinho, Marinho e Pol Fernández – este já fora do clube –, que possuíam duas assistências cada no Brasileirão. O destaque do camisa 5, entretanto, não se limita apenas ao ambiente interno no Pici. As estatísticas também são favoráveis quando a análise inclui todos os volantes da Série A.
Desde que estreou pelo Fortaleza no torneio, Matheus Pereira tornou-se o primeiro em assistências (3); o segundo em passes certos no terço final (121); o segundo em passes longos certos (35); o terceiro em passes certos no campo do adversário (244); e o terceiro em ações com a bola (591). Os dados, que são do Sofascore, corroboram o papel fundamental do volante em ser o “maestro” no meio-campo do Leão.
Sem a bola, o atleta também não deixa a desejar e consegue contribuir – embora de forma mais tímida do que quando tem a pelota nos pés. Nos nove duelos que participou, Matheus Pereira teve uma média de 1,3 interceptações, 1,3 desarmes, 4,9 bolas recuperadas e 45% de eficiência nos duelos. Mesmo atuando em uma zona de combate constante, o percentual de faltas por jogo é pequeno: apenas 1,2.
Matheus Pereira no Brasileirão 2025:
- 9 jogos (9 titular)
- 3 assistências
- 65.7 ações com a bola
- 84% acerto no passe
- 3.9 passes longos certos por jogo (65%)
- 1.1 dribles certos por jogo (71%)
- 1.3 interceptações por jogo
- 1.3 desarmes por jogo
- 4.9 bolas recuperadas por jogo
- 45% eficiência nos duelos
- 1.2 faltas por jogo
- Nota Sofascore 6.96
Matheus Pereira entre os volantes na Série A desde a sua estreia:
- 1° em assistências (3)
- 2° em passes certos no terço final (121)
- 2° em passes longos certos (35)
- 3° em passes certos no campo adversário (244)
- 3° em ações com a bola (591)
Fonte dos dados: Sofascore