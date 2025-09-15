Matheus Pereira vira maestro do Fortaleza e lidera assistências do time na Série A

Matheus Pereira vem sendo o grande destaque do Leão desde sua chegada / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O maestro do meio-campo do Fortaleza não veste a dez – em sua camisa, o número estampado é o cinco. Matheus Pereira, contratado sem tantos holofotes sobre si, elevou o nível do time e tornou-se peça fundamental em qualquer esquema, seja de Vojvoda ou Renato Paiva, que já foram demitidos, mas o utilizaram como titular absoluto, assim como o atual comandante Martín Palermo. Mesmo atuando em menos da metade dos jogos que o Tricolor tem na elite nacional, Matheus Pereira já se consolidou como o “garçom” da equipe. Foram três assistências em nove partidas, uma delas no triunfo sobre o Vitória, na rodada passada, em duelo que marcou a estreia do técnico Martín Palermo. Naquela ocasião, o volante serviu Bruno Pacheco com ótimo lançamento, que dominou, driblou os defensores e marcou um belo gol.