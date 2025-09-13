Transmissão de Fortaleza x Vitória: assistir ao vivo ao jogo hoje, 13

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pela Série A, Fortaleza e Vitória duelam hoje, 13, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Fortaleza e Vitória se enfrentam hoje, sábado (13/9), às 16 horas (horário de Brasília), em jogo da 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025.

+ Fortaleza explica situação de Moisés e diz que recuperação está dentro do "esperado"

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO e Esportes O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do Premiere (serviço de pay-per-view) e da Amazon Prime Video (streaming).

Transmissão de Fortaleza x Vitória: assistir ao vivo ao jogo da Série A hoje, 13

Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO

Transmissão paga

  • Premiere: serviço de pay-per-view
  • Amazon Prime Vídeo: serviço de streaming

Série A: dia e horário do jogo Fortaleza x Vitória

Sábado, 13 de setembro (13/9), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x Vitória

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

