Transmissão de Fortaleza x Vitória: assistir ao vivo ao jogo hoje, 13

Transmissão de Fortaleza x Vitória: assistir ao vivo ao jogo hoje, 13Pela Série A, Fortaleza e Vitória duelam hoje, 13, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Fortaleza e Vitória se enfrentam hoje, sábado (13/9), às 16 horas (horário de Brasília), em jogo da 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025.
+ Fortaleza explica situação de Moisés e diz que recuperação está dentro do "esperado"
Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO e Esportes O POVO.
O jogo com imagens terá transmissão do Premiere (serviço de pay-per-view) e da Amazon Prime Video (streaming).
Transmissão de Fortaleza x Vitória: assistir ao vivo ao jogo da Série A hoje, 13
Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO
Transmissão paga
- Premiere: serviço de pay-per-view
- Amazon Prime Vídeo: serviço de streaming
Série A: dia e horário do jogo Fortaleza x Vitória
Sábado, 13 de setembro (13/9), às 16 horas (horário de Brasília)
Onde será Fortaleza x Vitória
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)