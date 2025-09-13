Fortaleza x Vitória: Guzmán fica fora dos relacionados por opção técnica de Martín Palermo

O novo camisa 10 tricolor, que já treina no clube há mais de um mês, já estava regularizado e liberado para estrear

O novo camisa 10 do Fortaleza, Yeison Guzmán, não foi relacionado pelo técnico Martín Palermo para a estreia do argentino no comando do Tricolor diante do Vitória, às 16 horas deste sábado, 13. O meia colombiano não figura na listagem para o duelo da 23ª rodada do Brasileirão por opção da comissão técnica, e não integra o departamento médico.

Após uma longa novela até o seu anúncio oficial, que aconteceu no primeiro dia de setembro, o atleta — que já treinava com o plantel há cerca de um mês — foi apresentado na última terça-feira, 9, mas não apareceu na lista de relacionados para o confronto direto na Arena Castelão.