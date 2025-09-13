Fortaleza x Vitória: Guzmán fica fora dos relacionados por opção técnica de Martín Palermo

Fortaleza x Vitória: Guzmán fica fora dos relacionados por opção técnica de Martín PalermoO novo camisa 10 tricolor, que já treina no clube há mais de um mês, já estava regularizado e liberado para estrear
O novo camisa 10 do Fortaleza, Yeison Guzmán, não foi relacionado pelo técnico Martín Palermo para a estreia do argentino no comando do Tricolor diante do Vitória, às 16 horas deste sábado, 13. O meia colombiano não figura na listagem para o duelo da 23ª rodada do Brasileirão por opção da comissão técnica, e não integra o departamento médico.
Após uma longa novela até o seu anúncio oficial, que aconteceu no primeiro dia de setembro, o atleta — que já treinava com o plantel há cerca de um mês — foi apresentado na última terça-feira, 9, mas não apareceu na lista de relacionados para o confronto direto na Arena Castelão.
Como opções para a posição, o técnico Martín Palermo levou o jovem Lucca Prior como titular e Lucas Crispim no banco de reservas. Entre outros nomes que aguardam a estreia, o zagueiro Lucas Gazal aparece como opção no banco de reservas, enquanto o atacante Kayke também figura fora dos relacionados.
Confira a escalação do Fortaleza na estreia de Palermo
4-3-3: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Pierre, Matheus e Lucca Prior; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Martín Palermo.