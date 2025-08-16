Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Artilheira do Fortaleza desabafa após erro de arbitragem em eliminação no Brasileirão A2

Artilheira do Fortaleza desabafa após erro de arbitragem em eliminação no Brasileirão A2

Leoas tiveram um tento anulado aos 4 minutos do segundo tempo, quando a arbitragem assinalou impedimento na jogada. Competição nacional, mesmo em fases decisivas, não possui VAR
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A eliminação do Fortaleza nas semifinais do Brasileirão Feminino A2 diante do Botafogo teve um gosto amargo para a equipe cearense na última sexta-feira. Isso porque, aos quatro minutos do segundo tempo, as Leoas conseguiram alcançar o empate diante das Gloriosas com um gol marcado por Thalita, mas a arbitragem assinalou impedimento na jogada. Sem a presença de VAR na competição mesmo nas fases decisivas, o lance não foi revisado. Veja:

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Após a partida, no qual as Leoas conseguiram alcançar um empate nos minutos finais com Geicy, mas foram superadas nos pênaltis, a artilheira da equipe na competição, Jhow, fez um desabafo em suas redes sociais. 

"Eu fico com um sentimento ruim tão forte que é difícil expressar em palavras. Você trabalha, se dedica, se prepara, se blinda mentalmente para performar em uma partida. Chega na hora, a arbitragem faz isso. Um erro nítido. Que dava pra voltar atrás na hora. Pior ainda querer dar cartão amarelo para calar o questionamento nosso dentro de campo", escreveu ela. 

O Fortaleza deixa a competição de maneira invicta, com cinco vitórias e seis empates em 11 jogos. A equipe agora se concentra na disputa do Campeonato Cearense e da Copa Maria Bonita. Em 2026, o clube irá disputar a Série A1 do certame nacional após inédita acesso conquistado diante do Minas Brasília.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar