Artilheira do Fortaleza desabafa após erro de arbitragem em eliminação no Brasileirão A2

Leoas tiveram um tento anulado aos 4 minutos do segundo tempo, quando a arbitragem assinalou impedimento na jogada. Competição nacional, mesmo em fases decisivas, não possui VAR

A eliminação do Fortaleza nas semifinais do Brasileirão Feminino A2 diante do Botafogo teve um gosto amargo para a equipe cearense na última sexta-feira. Isso porque, aos quatro minutos do segundo tempo, as Leoas conseguiram alcançar o empate diante das Gloriosas com um gol marcado por Thalita, mas a arbitragem assinalou impedimento na jogada. Sem a presença de VAR na competição mesmo nas fases decisivas, o lance não foi revisado. Veja:

Após a partida, no qual as Leoas conseguiram alcançar um empate nos minutos finais com Geicy, mas foram superadas nos pênaltis, a artilheira da equipe na competição, Jhow, fez um desabafo em suas redes sociais.

"Eu fico com um sentimento ruim tão forte que é difícil expressar em palavras. Você trabalha, se dedica, se prepara, se blinda mentalmente para performar em uma partida. Chega na hora, a arbitragem faz isso. Um erro nítido. Que dava pra voltar atrás na hora. Pior ainda querer dar cartão amarelo para calar o questionamento nosso dentro de campo", escreveu ela.

O Fortaleza deixa a competição de maneira invicta, com cinco vitórias e seis empates em 11 jogos. A equipe agora se concentra na disputa do Campeonato Cearense e da Copa Maria Bonita. Em 2026, o clube irá disputar a Série A1 do certame nacional após inédita acesso conquistado diante do Minas Brasília.