Fortaleza é superado nos pênaltis pelo Botafogo e se despede do Brasileirão Feminino A2

Lance do jogo Botafogo x Fortaleza, no Estádio Nilton Santos, pela semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino A2 2025 / Crédito: João Moura / Fortaleza EC

A histórica campanha do Fortaleza no Brasileirão Feminino A2 de 2025 chegou ao fim na noite desta sexta-feira, 15. Após dez partidas disputadas, com cinco vitórias e cinco empates e um inédito acesso alcançado nas quartas de final, as Leoas foram superadas nos pênaltis, em 5 a 3, pelo Botafogo após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta das semifinais do certame nacional. Geicy foi autora do gol tricolor, enquanto Bia marcou para as Gloriosas.

No embate de ida, em uma partida bastante disputada, as equipes haviam empatado em 2 a 2 no estádio Presidente Vargas. No Engenho de Dentro nesta sexta, a competitividade seguiu em alta desde os minutos iniciais. Apesar de jogar na condição de visitante, em um gramado sintético e diferente do habitual, as Leoas não se inibiram de buscar o resultado e defender a invencibilidade que sustentavam no torneio. Algumas chances de gol foram construídas por Jhow, com boas chegadas construídas por Natalinha e Esterfany, mas o Tricolor não conseguia ameaçar com a efetividade necessária a meta da goleira Michelle no primeiro tempo. Do outro lado, o Botafogo se utilizava de muita velocidade para assustar as Leoas, especialmente quando tinha que assumir o protagonismo do embate. Foi com uma velocidade superior à da defesa comandada por Erandir que, após a cobrança de uma lateral, Bia recebeu e deu um belo chute na entrada da grande área, aos 14 minutos do primeiro tempo, abrindo o placar para as Gloriosas. Com a desvantagem, o Fortaleza buscou pressionar ainda mais, mas seguiu com pouca força nas finalizações, esbarrando também nas próprias limitações técnicas no primeiro tempo. Mesmo assim, a equipe chegou a assustar a meta de Michelle, especialmente após a entrada de Tainá e Akhemi no segundo tempo.

O time chegou a alcançar um gol de empate com as primeiras mudanças, mas o tento foi anulado por impedimento na jogada. O Botafogo também teve algumas chegadas ao gol de Lorrana, mas se focou em tentar segurar a vantagem mínima, o que só funcionou até os 41 minutos. Isso porque, faltando quatro minutos para o final da partida, em uma saída errada da defesa alvinegra, Geicy — que havia entrado em campo fazia pouco tempo — se aproveitou para colocar as Leoas em igualdade no placar. A partir do empate, a partida ferveu ainda mais, tendo expulsão pelo lado do Fortaleza da capitã Bruna, mas o grupo cearense conseguiu segurar o resultado até as cobranças de pênalti. Nas penalidades máximas, as Gloriosas conseguiram gabaritar as cinco cobranças feitas. Do lado do Fortaleza, Esterfany, Geicy e Isabella acertaram as cobranças, mas Nainara teve o chute defendido pela goleira alvinegra.