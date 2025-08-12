Fortaleza tem público de menos de 30 mil em jogo da Libertadores pela 1ª vez

Fortaleza tem público de menos de 30 mil em jogo da Libertadores pela 1ª vez27.955 estiveram presentes no empate do Leão do Pici diante do time argentino na noite desta terça-feira, na Arena Castelão
O Fortaleza registrou nesta terça-feira, 12, no empate sem gols diante do Vélez na Arena Castelão pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o seu menor público como mandante na competição continental. Vivendo uma má fase e vindo de uma goleada em casa diante do Botafogo, o Leão do Pici reuniu 27.955 torcedores presentes no Gigante da Boa Vista.
Antes desse embate, o jogo da Glória Eterna no qual o Tricolor do Pici havia reunido menos torcedores também havia sido na atual temporada. Na goleada em 4 a 0 diante do Colo-Colo no início de maio, a equipe leonina levou 30.902 torcedores ao estádio. Uma média baixa se comparado aos anos anteriores do Fortaleza no torneio continental.
Em 2023, nos dois jogos que disputou da Libertadores diante do Cerro Porteño e do Deportivo Maldonado, o Fortaleza reuniu 94.787 ao todo. No atual ano de 2025, o jogo no qual o Fortaleza reuniu mais tricolores foi na derrota diante do Racing, no qual 40.413 pessoas estiveram nas arquibancadas.
Os números são bem diferentes do ano de estreia do time cearense na competição. Em 2022, na sua primeira partida em casa pela Glória Eterna, o Leão chegou a registrar 50.429 torcedores na Arena Castelão.
Confira público do Fortaleza em jogos da Libertadores
2025
- 12/08/2025 - Fortaleza x Vélez - 27.955
- 13/05/2025 - Fortaleza x Atlético Bucaramanga - 40.279
- 06/05/2025 - Fortaleza x Colo-Colo - 30.902
- 01/04/2025 - Fortaleza x Racing - 40.413
2023
- 09/03/2023 - Fortaleza x Cerro Porteño - 42.285
- 02/03/2023 - Fortaleza x Deportivo Maldonado - 52.502
2022
- 30/06/2022 - Fortaleza x Estudiantes - 38.064
- 05/05/2022 - Fortaleza x River Plate - 48.867
- 27/04/2022 - Fortaleza x Alianza Lima - 32.557
- 07/04/2022 - Fortaleza x Colo-Colo - 50.429
*Dados levantados pelo Esportes O POVO
O Fortaleza voltará a campo pela Libertadores como visitante. Na próxima terça-feira, 19, o Leão do Pici vai até o estádio José Amalfitani, na Argentina, enfrentar o Vélez pelo jogo de volta das oitavas de final da competição. Para passar de fase, o Tricolor do Pici precisa de uma vitória. Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.