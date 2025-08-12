Fortaleza tem público de menos de 30 mil em jogo da Libertadores pela 1ª vez

O Fortaleza recebeu o Vélez na noite desta terça-feira, 12, na Arena Castelão, pelas oitavas de final da Libertadores. / Crédito: FCO Fontenele/O POVO

O Fortaleza registrou nesta terça-feira, 12, no empate sem gols diante do Vélez na Arena Castelão pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o seu menor público como mandante na competição continental. Vivendo uma má fase e vindo de uma goleada em casa diante do Botafogo, o Leão do Pici reuniu 27.955 torcedores presentes no Gigante da Boa Vista. Antes desse embate, o jogo da Glória Eterna no qual o Tricolor do Pici havia reunido menos torcedores também havia sido na atual temporada. Na goleada em 4 a 0 diante do Colo-Colo no início de maio, a equipe leonina levou 30.902 torcedores ao estádio. Uma média baixa se comparado aos anos anteriores do Fortaleza no torneio continental.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em 2023, nos dois jogos que disputou da Libertadores diante do Cerro Porteño e do Deportivo Maldonado, o Fortaleza reuniu 94.787 ao todo. No atual ano de 2025, o jogo no qual o Fortaleza reuniu mais tricolores foi na derrota diante do Racing, no qual 40.413 pessoas estiveram nas arquibancadas. Os números são bem diferentes do ano de estreia do time cearense na competição. Em 2022, na sua primeira partida em casa pela Glória Eterna, o Leão chegou a registrar 50.429 torcedores na Arena Castelão. Confira público do Fortaleza em jogos da Libertadores 2025 12/08/2025 - Fortaleza x Vélez - 27.955



13/05/2025 - Fortaleza x Atlético Bucaramanga - 40.279



06/05/2025 - Fortaleza x Colo-Colo - 30.902



01/04/2025 - Fortaleza x Racing - 40.413 2023