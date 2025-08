Corinthians x Fortaleza pela Série A: veja escalação provável, retrospecto e análise

O Tricolor nunca venceu o Timão fora de casa e tentará o feito inédito / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Com a chance de respirar e dormir fora da zona de rebaixamento da Série A, o Fortaleza visita o Corinthians na tarde deste domingo, 3, na Neo Química Arena, em busca de comprovar que os sinais de reação sob o comando de Renato Paiva tem potencial para virar mais pontos na tabela, mesmo com o revés para o Grêmio na última rodada. A matemática não é complexa: para sair do Z-4, o Tricolor precisa vencer e torcer para o Santos não vencer o Juventude na Vila Belmiro. Ainda que o Peixe saia vitorioso, um revés do Vitória ante Palmeiras, no Barradão, pode tirar o Leão da degola. Para aproveitar, quando entrar em campo, o Leão do Pici terá que quebrar um tabu que perdura desde o primeiro encontro das equipes em solo paulista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Jogando fora de casa, o Fortaleza nunca conseguiu vencer o Timão. Em 18 confrontos, são seis empates e 12 vitórias da equipe alvinegra, que ocupa hoje a 11° colocação e pode pular para a primeira página da tabela caso vença; contudo, divide atenção com a Copa do Brasil, onde enfrenta o maior rival no meio de semana.

Corinthians x Fortaleza pela Série A: como chega o Leão Desde que assumiu o comando no lugar de Vojvoda, há três rodadas, Paiva tem tentado reconstruir a confiança de um elenco que perdeu o rumo. A estreia, contra o Bahia, trouxe um empate e palavras otimistas. A vitória imponente sobre o Red Bull Bragantino veio na sequência e deu ânimo à torcida. Mas a derrota por 2 a 1 para o Grêmio, no primeiro jogo fora de casa, com dois pênaltis do goleiro Magrão, lembrou que o caminho ainda é instável. Com apenas 14 pontos, o Fortaleza soma 11 jogos seguidos sofrendo gols e ainda não venceu longe de seus domínios nessa Série A. A diretoria tem se mexido: rescindiu com David Luiz, viabiliza a saída de outras peças e negocia reforços como o camisa 10 Guzmán, o volante Rezende e o goleiro Helton Leite. Mas nenhum deles estará à disposição neste fim de semana. A resposta, portanto, ainda precisa vir com o que já está no elenco.



Corinthians x Fortaleza pela Série A: como chega o Timão O trabalho de Dorival Júnior à frente do Corinthians, que vinha sendo contestado, ganhou alívio com a vitória diante do seu maior rival, Palmeiras, na Copa do Brasil no meio da semana, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Por isso, além de alguns desfalques, o plantel deve entrar em campo com quase 10 mudanças, visando a importância financeira e futebolística do jogo de volta do confronto mata-mata. Com isso, Dorival pode surpreender na escalação diante do Fortaleza, preservando parte dos titulares. A imprensa paulista aponta que o time pode ter jovens como Léo Maná, Bidon e Ryan na onzena inicial. Atletas como Romero e Hugo Souza, mais frequentes entre os principais, devem liderar os reservas.

Na coletiva após a vantagem adquirida diante do Palmeiras, o treinador evitou dar pistas, mas avaliou que a partida contra o Leão do Pici também é importante e difícil, querendo escalar uma equipe forte para performar bem.

Corinthians x Fortaleza pela Série A: destaques do jogo

Pelo lado tricolor, o que se tem de mais positivo é a dupla de volantes. Lucas Sasha tem liderado estatísticas defensivas no Campeonato Brasileiro, enquanto Matheus Pereira chegou há pouco tempo e se firmou na posição, formando uma boa dupla com o camisa 88. Na defesa, Gastón Ávila, que não era tão bem quisto pela torcida após falhas na final do Estadual, cresceu consideravelmente de rendimento nos últimos jogos e busca uma partida sem sofrer gols para se firmar na posição. Pelo lado alvinegro, a juventude da provável escalação chama atenção, mas o destaque fica por conta de Breno Bidon, meia habilidoso, que vem entrado bem e deve ganhar mais minutos contra a equipe do Pici. Hugo Souza, que esteve na última lista de convocados de Ancelotti para a seleção brasileira, deve ser titular e vai dificultar a vida dos atacantes tricolores. Corinthians x Fortaleza pela Série A: retrospecto

Pela Série A do Brasileirão, os clubes se enfrentaram 25 vezes. Nas ocasiões, o confronto contou com 13 vitórias paulistas, seis empates e seis vitórias do Leão do Pici — nenhuma delas como visitante. Os embates também aconteceram na Copa Sul-Americana, onde o Fortaleza eliminou o Corinthians em 2023 e o Timão revidou no ano seguinte.