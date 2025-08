Fortaleza oficializa empréstimo de Ryan Guilherme ao Royal Antwerp, da Bélgica, por R$ 3,2 milhões

Jogador retorna ao futebol europeu após não ser aproveitado no time principal do Leão. Ele teve contrato renovado junto ao clube tricolor até o fim de 2028

O Fortaleza oficializou o empréstimo do volante Ryan Guilherme ao Royal Antwerp, da Bélgica, por 500 mil euros (aproximadamente R$ 3,2 milhões na cotação atual) neste sábado, 2. O vínculo é válido até junho de 2026 e inclui opção de compra. Para se resguardar, o Tricolor renovou o contrato do jogador até o fim de 2028.

Na última temporada europeia, o meio-campista atuou pelo UD Leiria, de Portugal, onde disputou 13 partidas pela Segunda Liga, marcou um gol e deu uma assistência. Antes disso, defendeu o Volta Redonda na Série C do Campeonato Brasileiro. Havia expectativa de que ele fosse utilizado no time leonino em 2025, mas a diretoria e a comissão optaram pela transferência.