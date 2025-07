Objetivo do Fortaleza frente ao Grêmio é não perder, avalia Thiago Minhoca

Diante do Grêmio, nesta terça-feira, 29, às 20h30min, o principal objetivo do Fortaleza será não perder, de acordo com o comentarista Thiago Minhoca. O analista da Rádio O POVO CBN avaliou o duelo tricolor da 14ª rodada do Brasileirão no programa Esportes do Povo e opinou sobre o momento das equipes.

Assista abaixo: