Transmissão de Fortaleza x Minas Brasília: assistir ao vivo ao jogo hoje, 6

Partida decisiva das Leoas no Brasileirão Feminino A2 será transmitida pelas rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, também no YouTube e Facebook

Fortaleza e Minas Brasília se enfrentam hoje, domingo (6/7), às 15 horas, em duelo de volta da segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino A2. A partida vale o acesso para a elite do futebol feminino nacional em 2026.

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO.