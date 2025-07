"A gente está na história", celebra capitã do Fortaleza após acesso à Série A1 do Feminino

O acesso foi conquistado após o empate em 0 a 0 com o Minas Brasília, neste domingo, 6, no Estádio Presidente Vargas

Com o objetivo de levar o Fortaleza à Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino alcançado , chegou a hora da comemoração e do alívio. Em entrevista ao Esportes O POVO, a zagueira e capitã das Leoas, Bruna, falou sobre a emoção de estar na elite do futebol nacional na próxima temporada.

“Tenho certeza que a gente está na história. A gente sabia da importância que tinha esse jogo, viemos determinadas. Mesmo com o resultado (do primeiro jogo), a gente queria vencer. Ficou com o empate, mas sai com a satisfação de dever cumprido, porque um dos objetivos do ano foi alcançado”, afirmou.

“A torcida foi muito importante. Quando a gente sabia que estava cansada, eles gritavam e faziam a gente tirar um algo a mais. Foi fundamental”, disse Bruna agradecendo aos torcedores presentes no PV.

Ao todo, 1.846 torcedores do Tricolor cearense estiveram presentes no Estádio Presidente Vargas na tarde deste domingo, 6, para o duelo contra a equipe brasiliense.