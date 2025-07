"Formaram um grupo forte", exalta Erandir, técnico das Leoas, após acesso inédito

Após bater na trave em seu ano de estreia, Erandir, ex-atleta do Fortaleza e técnico das Leoas, conquistou em sua segunda temporada, o acesso à elite do futebol feminino brasileiro com o Fortaleza.

Fortaleza e Minas Brasília empataram por 0 a 0 no jogo de volta que definiria qual a última equipe que conquistaria o acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. Por ter vencido o jogo de ida por 2 a 1, o empate era o suficiente para alcançar o objetivo do Tricolor cearense.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Vocês estão de parabéns, por acreditarem nesse projeto. Vocês formaram um grupo forte. Desde o início, vocês tiveram essa união. Muitas de vocês ficaram com a cicatriz do ano passado. Então só tenho a agradecer a vocês”, disse o comandante em conversas com as atletas pós-acesso.

Na última temporada o Fortaleza havia perdido sua vaga na última partida, em duelo fora de casa contra o Juventude-RS, ficando próximo de conquistar a vaga na elite.

Já neste ano, durante os nove jogos disputados, até este momento, na Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, as atletas do Fortaleza conquistaram cinco vitórias e empataram outras quatro oportunidades.

“Muito feliz pelo acesso. Agradecer também a diretoria, que acreditou no trabalho. Graças a Deus, hoje ele abençoou esse grupo, que merece. Que, com toda dificuldade, Deus olhou para elas, e conquistamos nosso objetivo”, exaltou Erandir.