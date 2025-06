Casamento de Calebe, do Fortaleza, tem presença de Neymar Pai, Paquetá e Deyverson

O meio-campista Calebe, do Fortaleza, se casou na tarde dessa segunda-feira, 16, com a cantora gospel Sarah Beatriz. A cerimônia contou com a presença de nomes como Guilherme, atacante do Santos, Lucas Paquetá, Neymar pai e Deyverson.

O casal se conheceu pelas redes sociais e estavam noivos desde 2024. O evento aconteceu durante as férias do atleta, que deve se reapresentar no Pici no dia 25 de junho. Sem jogos devido à pausa para a Copa do Mundo de clubes, o Tricolor só entrará em campo no dia 9 de julho, às 21h30min, na Arena Fonte Nova, para enfrentar o Bahia pela Copa do Nordeste.

Na atual temporada, Calebe realizou 23 partidas, a maioria saindo do banco de reservas, e marcou apenas um gol. Sofrendo com lesões desde que chegou ao clube em 2023, o camisa 10 teve como ponto alto de sua passagem no Leão o gol que garantiu o pentacampeonato cearense da sua temporada de estreia.