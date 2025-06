Fortaleza sofre cinco gols do Flamengo e iguala pior goleada da Era Vojvoda

O Fortaleza foi dominado no Maracanã na noite deste domingo, 1°, e saiu derrotado por 5 a 0 pelo Flamengo, em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor do Pici igualou a sua pior goleada sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda, repetindo o placar sofrido diante do Cuiabá, há um ano.

O domínio do Rubro-Negro foi constante do apito inicial ao final e o saldo de gols levou o Fortaleza de volta ao Z-4 da Série A. O Flamengo, por sua vez, manteve o bom momento e chegou aos 17 pontos, assumindo a liderança da competição. Arrascaeta, Evertton Araújo, Luiz Araújo (2x) e Michael marcaram os gols.