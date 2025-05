Ex-Fortaleza, Hércules marca primeiro gol pelo Fluminense

Ex-Fortaleza, o volante Hércules marcou seu primeiro gol com a camisa do Fluminense neste domingo, 18, em duelo válido pela nona rodada da Série A, contra o Juventude. O gol saiu aos 58 minutos, após um erro da defesa adversária. Atento à falha, o jogador aproveitou a oportunidade e balançou as redes, garantindo o empate para o Tricolor Carioca.

Eleito craque do jogo, o volante foi um dos principais destaques do Tricolor na partida, com quatro finalizações ao gol, 89% de acerto nos passes e dois desarmes bem-sucedidos.