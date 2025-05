Fortaleza encara líder Vitória por topo do Grupo B do Brasileirão Feminino A2

Leoas do Pici precisar do triunfo diante do time baiano para voltar a brigar nas primeiras posições da chave B

O Fortaleza enfrenta o Vitória neste sábado, 17, às 15 horas, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, região metropolitana da capital cearense, pela quarta rodada da fase de grupos do Brasileirão Feminino A2 de 2025. Ainda que a partida marque apenas a metade da primeira parte do torneio, já se trata de um embate decisivo para o grupo tricolor na temporada.

As Leoas hoje contabilizam cinco pontos somados após três rodadas e ocupam a quarta colocação na tabela do Grupo B. Caso a equipe comandada por Erandir queira voltar a brigar pelas primeiras posições na chave em busca de uma vaga nas quartas de final do certame nacional, o escrete precisa nada menos que um triunfo diante do Vitória, o que diminuiria a distância entre o adversário para um ponto.

O Vitória não prometem dar vida fácil ao Fortaleza. Com nove pontos após três rodadas, e sete gols marcados, as Leoas da Barra chegam para o embate em busca de se isolar ainda mais na liderança do chaveamento. Hoje, o time possui três pontos a mais que o segundo colocado, o Ação, que contabiliza seis pontos.

O Fortaleza também chega ao jogo em busca de mostrar um pouco mais de potencial. Na última rodada, no Mangueirão, a equipe ficou no empate em 1 a 1. O retrospecto em casa pode pesar a favor do Tricolor já que foi em casa, diante do vice-líder Ação, que a única vitória da temporada foi alcançada em 2 a 0. Em três jogos, as Leoas contabilizam dois empates e um triunfo. Foram apenas quatro gols marcados e dois tomados.