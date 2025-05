Ravenna, do Fortaleza, marca em goleada do Brasil pelo Sul-Americano Sub-17

Ponta tricolor balançou as redes e ainda teve um tento anulado na segunda etapa. Brasil venceu a partida por 5 a 1 diante do Equador

A ponta Ravenna, do Fortaleza , foi um dos destaques da classificação da seleção brasileira para a fase final do Sul-Americano Sub-17 Feminino na vitória por 5 a 1 diante do Equador nesta sexta-feira, 9. A atleta tricolor foi autora do segundo verde e amarelo ainda na primeira etapa e chegou a balançar as redes no segundo tempo — mas teve um tento anulado por impedimento na assistência.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No primeiro gol, marcado por Maria, a dribladora das Leoas foi quem deu a assistência com um belo passe infiltrado, deixando a camisa 11 de cara para o gol adversário.

Com o resultado, o Brasil se classifica para a etapa final da competição na primeira colocação do grupo B do torneio, com quatro vitórias em quatro jogos, 13 gols marcados e apenas um tomado. Nessas quatro partidas, Ravenna esteve em campo em duas delas. Além da atuação contra o Equador, a atleta também esteve presente no primeiro tempo da partida de abertura até ser substituída por lesão, diante do Peru. No primeiro jogo, ela se destacou — ainda que não tenha marcado gols — pela boa movimentação e os dribles que auxiliaram na vitória brasileira.

+ Leia a coluna de futebol feminino do O POVO para notícias exclusivas

Conheça Ravenna

Ponta de velocidade, Ravenna é natural de Feira de Santana, na Bahia, e chegou ao Fortaleza em 2023. De lá para cá, ela defendeu as Leoas no Campeonato Cearense Sub-17 em 2023 e foi campeã com o grupo em 2024. Ela também atuou em duas Copinhas, no Campeonato Brasileiro Sub-20 e no Campeonato Cearense adulto.