Consultora da Fifa aponta critérios e trunfos para Castelão sediar abertura da Copa Feminina

A FIFA esteve mais uma vez presente na Arena Castelão. Nesta quinta-feira, 15, a comitiva responsável pela Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil tendo Fortaleza como uma das cidades-sede, realizou uma segunda vistoria no Gigante da Boa Vista acompanhada do titular da Secretaria do Esporte do Ceará, Rogério Pinheiro, e do secretário do Esporte e Lazer de Fortaleza, Anderson Pinheiro.

Além da varredura minuciosa no estádio — indo desde o estacionamento até o estado do gramado da arena esportiva —, o grupo internacional também concedeu uma entrevista coletiva à imprensa. Na ocasião, a head de competições e serviços da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, Valesca Araújo, acentuou os critérios e trunfos do equipamento cearense para receber a competição e também na busca para sediar a abertura do Mundial.