Fortaleza busca empate no fim contra o Retrô pela Copa do Brasil

Quem saiu na frente foi o próprio Retrô, vice-campeão pernambucano em 2025. Após a zaga do Fortaleza afastar em cobrança de escanteio, Richard Franco experimentou de muito longe e surpreendeu João Ricardo. O arqueiro apostou no golpe de vista e viu a bola bater na trave antes de entrar, aos 33′ da etapa inicial.

Em um jogo com inúmeras oportunidades de gols, Retrô e Fortaleza ficaram no 1 a 1 nesta terça-feira (29), no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Richard Franco (para os donos da casa), e Lucero (Leão) fizeram os gols na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).

O Leão não se encontrava em campo no primeiro tempo, cedendo 11 finalizações. Na sua única de perigo, Deyverson parou no goleiro Fabian Volpi (primo de Tiago Volpi, do Grêmio) e na trave. Na etapa final, porém, o Leão acordou e começou a assustar com maior frequência.

Volpi, aliás, conseguia importantes defesas. O mesmo valeu para João Ricardo, que se redimiu do gol sofrido ao fazer uma defesaça em cobrança de falta. Ele ainda contou com a sorte, já que a bola foi na trave antes de sair em escanteio. Era o prenúncio que o Fortaleza queria. Após muita insistência, Lucero conseguiu empatar o jogo, aos 44′, evitando a derrota da equipe cearense: 1 a 1. Ficou para a volta.

Próximos passos

A segunda partida será apenas no dia 21 de maio, na Arena Castelão (CE), às 19h (de Brasília). Antes disso, porém, o Fortaleza encara cinco jogos, sendo três pelo Brasileirão e dois pela Libertadores. A equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda volta a campo já nesta sexta-feira (2 de maio), quando visita o São Paulo, no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.