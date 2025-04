Fortaleza fez acordo com Colo-Colo por Lucero para evitar punição, confirmam membros da SAF

Entre os assuntos perguntados, estava o entrave jurídico que envolveu Fortaleza, Juan Martin Lucero e Colo-Colo. Em 2023, após a vinda do atacante para o tricolor, a equipe chilena acionou o clube cearense na Fifa alegando que o Tricolor do Pici teria induzido o atacante argentino a rescindir para acertar com o Leão.

Na manhã desta sexta-feira, 4, o Conselho de Administração da SAF do Fortaleza concedeu entrevista coletiva na sede do clube. O evento foi utilizado para esclarecer dúvidas sobre o funcionamento da SAF e para tratar das saídas de Alex Santiago e Bruno Costa.

Sobre o assunto, Bruno Acioli, conselheiro da SAF, afirmou que foi feito um acordo com o Colo-Colo e que o valor de R$ 10 milhões está sendo pago de forma parcelada.

"Foi feito um acordo com o Colo-Colo para mitigar a medida judicial. Dentro desse acordo houve despesas com os profissionais envolvidos no processo e com o acordo entre as partes, o Fortaleza foi absolvido na corte arbitral. O Clube ainda está pagando, foi acertado um valor que, somando todos os custos, são R$ 10 milhões, que estão sendo pagos de forma parcelada".

Bruno Cals, também membro do conselho, explicou como a decisão de optar pelo acordo foi tomada e como o conselho trabalha em relação à aquisição de jogadores.

"Esse assunto (Caso Lucero) chegou até o conselho da SAF porque a discussão não era a contratação de um jogador, e sim o risco de uma penalidade da entidade máxima do futebol (Fifa). A gente discutiu a possibilidade de fazer um acordo com o Colo-Colo porque os nossos advogados acreditavam que o nosso direito era bom, mas a esfera jurídica é sempre incerta", afirmou.