Pikachu fala de "dor" após derrota e diz que Racing foi "muito superior" ao Fortaleza

Titular na derrota do Fortaleza para o Racing, o atacante Yago Pikachu lamentou o resultado na Arena Castelão, mas ressaltou que é preciso ter “humildade” e reconhecer que o time argentino foi “muito superior” ao Leão do Pici durante a partida, que terminou 3 a 0 para os visitantes, pela estreia da Copa Libertadores de 2025.

"É levantar a cabeça", diz Deyverson após derrota do Fortaleza



Quem também deu entrevista na zona mista foi Deyverson, que começou a partida no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo. Para o atacante, o elenco do Fortaleza precisa “levantar a cabeça” e ressaltou a força do grupo para o decorrer da temporada.

"Ficamos tristes. A gente sabe que poderia ter feito melhor em algumas ocasiões no jogo. Mas agora é levantar a cabeça. Temos muitos jogos pela frente e começamos bem no Brasileirão, com uma vitória sobre o Fluminense. Hoje, infelizmente, não conseguimos dar alegria ao nosso torcedor. Mas sabemos do grupo e da comissão técnica que temos, que são muito bons. O torcedor merecia muito a vitória hoje. Espero que, contra o Mirassol, possamos dar alegria ao nosso torcedor", disse.