Sasha destaca força do Fortaleza e vê Racing como principal rival na Libertadores

A vitória do Fortaleza sobre o Fluminense no sábado passado, na Arena Castelão, pela primeira rodada da Série A, trouxe novos ares para o elenco tricolor. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 31, o volante Lucas Sasha destacou a importância do triunfo e como isso trouxe mais “leveza e confiança” para o duelo contra o Racing-ARG, que marca a estreia do clube na Libertadores deste ano.

“A vitória (contra o Fluminense) veio em boa hora. Nós viemos de um momento difícil neste início de temporada. Perder um título cearense para o nosso maior rival é muito ruim. Depois, os resultados na Copa do Nordeste também acabaram não vindo. Então nós vínhamos de uma sequência bem difícil, com muita crítica e cobrança, e isso tinha que acontecer, porque sabíamos que estávamos devendo. Então, uma vitória diante de uma equipe muito difícil como o Fluminense, no primeiro jogo do Brasileirão, nos permitiu dar uma pequena respirada”, disse.