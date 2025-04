Ex-Racing, Pol Fernández reencontra clube onde foi campeão em duelo pela Libertadores

O volante, que agora veste vermelho, azul e branco, foi peça importante no título da equipe argentina, atuando em 23 dos 25 jogos do clube na competição

Com tantos jogadores estrangeiros no elenco, os reencontros com antigos times pode ser corriqueiros para o plantel do Fortaleza na Copa Libertadores de 2025. Se muito se fala em Lucero reencontrando o Colo-Colo, o grupo do Tricolor também promoverá uma viagem ao passado para Pol Fernández, que enfrentará, logo na estreia, o seu ex-clube Racing-AGR, pelo qual foi campeão argentino na temporada de 2018/19.

Pelo clube que enfrenta nesta terça-feira, dia 1º de abril, na Arena Castelão, Guilhermo "Pol" Fernández foi peça crucial na campanha que o levou a erguer a taça. Das 25 partidas que a La Academia disputou na liga, o atual camisa 5 do Fortaleza entrou em campo em 21 ocasiões, jogando por 90 minutos na maioria.